Gelassen trotz Folie und Feuer

Vollkommen unbeeindruckt von den auf dem Boden liegenden Plastikflaschen und aufgeblasenen Luftballons schreitet Nules durch die abgegrenzte Fläche in der Friedrichsfelder Reithalle. Der zehnjährige spanische Wallach scheint großes Vertrauen in seine Besitzerin Julia Oelmann zu haben, die kerzengerade im Sattel sitzt. „Nules hat in den sechs Jahren, die er bei uns ist, noch keine schlechten Erfahrungen gemacht“, erklärt sich die 17-jährige Brühlerin die Gelassenheit ihres Pferdes. Es ist genau diese Eigenschaft, die in den folgenden eineinhalb Stunden noch auf so manch harte Probe gestellt wird.

Schüsse aus Pistole

Insgesamt 18 Teams aus Mensch und Tier haben sich an diesem Nachmittag in der Halle der Reitanlage Agnes & Holger Deus in Friedrichsfeld eingefunden, um am Gelassenheitstraining für Reiter und Pferd teilzunehmen. „Bei diesem Training zählt nicht die sportliche Leistung, sondern Erziehung, Gehorsam, gegenseitiger Respekt und vor allem – und das ist ganz wichtig – das Vertrauen des Pferdes zu seinem Menschen. Und natürlich umgekehrt“, so Nils Glockner, der das Training anbietet. „Eigentlich wird eher der Mensch ausgebildet. Der soll nämlich in der Lage sein, seinem Pferd durch richtiges Handling in unvorhergesehenen Situationen so viel Vertrauen zu geben, dass es den Anweisungen seines Reiters folgt und beide ruhig und gelassen da durchgehen“, erklärt der 61-jährige Mannheimer.

Und schon geht es los. Während die Reiterteams hintereinander durch die Halle schreiten, spannt Glockner plötzlich Regenschirme auf, wirft einen großen Gymnastikball vor die Tiere oder konfrontiert sie mit einer ziemlich lauten Ratsche. Und symbolisiert damit verschiedene Alltagssituationen, die Reitern täglich begegnen können. Nicht alle Pferde bleiben so gelassen wie Nules. Deutlich nervöser reagiert zum Beispiel Importante, der sechsjährige Lusitano-Wallach von Julia Müller. Vor allem, als Nils Glockner plötzlich mit einer Schreckschusspistole schießt.

„Tief und gerade im Sattel bleiben, die Hände ruhig lassen“, ruft Nils Glockner den Teilnehmern zu. Damit meint der Trainer, der 22 Jahre bei der Reiterstaffel der Polizei Mannheim gearbeitet und auch Polizeipferde ausgebildet hat, dass die Tiere nicht durch ruckartiges Ziehen an den Zügeln im Maul gestört werden. Dann denken sie, reagieren zu müssen – und der Urinstinkt von Pferden in vermeintlichen Gefahrensituationen ist die Flucht. „Der Reiter muss ihnen dann durch Ruhe bewahren Sicherheit geben“, so der mittlerweile pensionierte Polizeibeamte Glockner.

Dazu gehört auch das in der Reitersprache sogenannte Abstellen. Indem sie den Schenkeldruck verlagern, veranlassen die Reiter ihre Tiere, seitlich am Hindernis vorbeizulaufen und so die Pferdeaugen von der vermeintlichen Gefahr abzuwenden. Das klappt bei etlichen Teams schon innerhalb kürzester Zeit erstaunlich gut. „Nur mit sanftem Druck arbeiten“, wiederholt Nils Glockner immer wieder.

Bälle fliegen in die Beine

Durch Flatterbänder laufen, an raschelnder Folie oder geschwenkten Fahnen vorbei: Die Mensch-Pferde-Teams haben etliche unangenehme Situationen zu meistern. Wenn ein Pferd vor etwas scheut, rät Glockner dazu, gemeinsam mit einem anderen Team durch die Situation zu gehen. „Das ist das sogenannte Leit-stutenprinzip. Die Tiere schauen sich Verhalten von ihren Artgenossen ab. Und wenn der Reiter dem Pferd durch richtiges Handling zusätzlich Gelassenheit vermittelt, dann ist der Mensch das Leitpferd und das Tier fühlt sich sicher“, erläutert der erfahrene Trainer.

Zum Abschluss laufen alle Teams wieder durch die Flatterbänder durch, verschärft wird die Situation durch seitlich aufgestellte Schubkarren, in denen Fackeln brennen. Ein letztes Mal raschelt die Folie, der Gymnastikball fliegt noch einmal vor die Pferdebeine. „Heute waren viele Situationen dabei, die ich so in der Art noch nicht mit Nules gemeinsam erlebt habe und die er super gemeistert hat“, sagt Julia Oelmann, und tätschelt dem Musterschüler sichtlich stolz den Hals.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019