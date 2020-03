Gelatine dient als Verpackungsalternative

Mit dem Geschwister-Scholl- (GSG) liefert sich das Ludwig-Frank-Gymnasium (LFG) Jahr für Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer bringt die meisten Projekte an den Start? Beim aktuellen Regionalwettbewerb hatte das LFG mal wieder die Nase vorn – mit acht Beiträgen (GSG: sechs). Aus Mannheimer Sicht stellte das LFG darüber hinaus mit dem Zigarettenkippen-Projekt von Clara Legner und Nemea Holme den einzigen Sieger in der Kategorie der Älteren, bei „Jugend forscht“ also.

Steffi Sprinz, am Neckarstadt-Gymnasium federführend verantwortlich für die Nachwuchsforscher-AG, freut sich in diesem Jahr aber nicht nur mit den erfolgreichen Mädchen und zwei weiteren Teams, die bei „Schüler experimentieren“ ganz vorne lagen. Beim Landeswettbewerb Ende März in Fellbach darf sie auch selbst eine Auszeichnung entgegennehmen: den „Hohenloher Förderpreis“. Dabei handle es sich „um Laborausrüstung und Möbel der Firma Hohenloher im Wert von 10 000 Euro, um damit einen ,Jugend-forscht’-Raum auszustatten“, teilt Steffi Sprinz dem „Mannheimer Morgen“ mit – um hinzuzufügen: „Darüber freuen wir uns sehr.“

Auch die beiden 15-jährigen Mädchen Clara und Nemea fiebern dem Wettbewerb in Fellbach entgegen. Bis dahin können sie mit ihrem Projekt weitere Erfahrungen sammeln. Ausgangspunkt war für die beiden die Frage, wie stark achtlos weggeworfene Zigarettenstummel die Umwelt belasten. Aber eigentlich zielen sie auf Verhaltensänderungen der Müllsünder ab. Über einen längeren Zeitraum haben sie „erst einmal Kippen aufgesammelt und gezählt“, berichtet Clara. Danach hängten Sie an den Haltestellen „Universitätsklinikum“ und „Bonifatiuskirche“ Warnplakate auf – mit Erfolg. Bei den folgenden Zählungen stellten sie fest: „Die Werte waren so niedrig wie nie.“

In einem dritten Schritt bauten sie Briefkästen zu Sammelboxen um – mit plakativen Aufforderungen, die Kippen dort zu entsorgen. „Die Kästen wurden gut angenommen“, freut sich Nemea. Beide hoffen, dass sich das Sammelbehälter-Konzept weiter ausdehnen lässt – und haben Kommunalpolitiker aus der Neckarstadt um Unterstützung gebeten.

Gummibärchen geben Denkanstoß

Gelatine als Verpackungsalternative untersuchten Tim Oestringer, Simon und Aaron Graß für „Jugend forscht“. Dafür erhielten die Bach-Gymnasiasten den Sonderpreis Nachwachsende Rohstoffe. „Auf die Idee kamen wir bei der Gummibärchen-Herstellung“, berichtet Simon. Die drei Schüler entwickelten unterschiedliche Folien und testeten deren Haltbarkeit – mit Gurken, wie Tim erklärt. Fazit: Feste Stoffe lassen sich besser verpacken als solche mit hohem Wasseranteil – denn das Wasser löst die Gelatine auf. Aaron lacht: „Als Trinkflasche könnte man das nicht verwenden.“ bhr

