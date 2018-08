Geld aus Filiale geraubt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Haftbefehl gegen zwei 21- und 26-jährige Männer sowie eine 30-jährige Frau erlassen. Das Trio steht im dringenden Verdacht, am 6. August die Filiale eines Discount-Markts auf der Schönau überfallen zu haben.

Der 26-Jährige soll gegen 20 Uhr den Markt betreten und sich bis zu Geschäftsschluss in der Toilettenanlage versteckt haben. Sein 21-jähriger Komplize, der an diesem Abend stellvertretender Leiter des Markts war, ging, so der Tatvorwurf der Ermittler, mit einem unbeteiligten Angestellten in die Büroräumlichkeiten, um die Tageseinnahmen zu zählen. Anschließend sei der 26-Jährige maskiert und mit einer Spielzeugpistole in der Hand erschienen und habe das Bargeld – es waren mehr als 7 000 Euro – verlangt. Sein zuvor eingeweihter Komplize habe ihm dann das Geld übergeben.

Frau als Fluchtfahrerin

Im Anschluss habe dieser den Markt über den Seitenausgang verlassen. Die 30-jährige Frau, die die Fluchtfahrerin gewesen sein soll, habe dort auf ihn gewartet. Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats konnten alle mutmaßlichen Täter ermittelt und festgenommen werden.

Jetzt wurden die drei Verdächtigen der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Die drei Tatverdächtigen wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. scho/pol

