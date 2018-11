Geld für Nachbarn in Not

Das Wort hört sich gut an, aber es beschreibt eine traurige Neuigkeit: „Wir haben eine klare Dynamik nach oben!“ Mit diesen Worten schildert Matthias Bretschneider (Bild), der Geschäftsführende Vorsitzende des „MM“-Hilfsvereins, was er seit Wochen täglich tut: Er holt immer dickere Stapel aus dem Briefkasten – alles Schilderungen oft erschütternder Schicksale, ja Hilferufe, in der sicheren Hoffnung auf Hilfe durch die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“.

„Es werden immer mehr“, hat er festgestellt. Mehr als 1500 Anträge hat er schon abgearbeitet, aber einen kleinen Stapel gibt es noch, und täglich werden es noch mehr.

Denn stets wenn die erste Kerze am Adventskranz entzündet wird, bittet die „MM“-Aktion die Leser wieder um Unterstützung. Neue Hoffnung vermitteln, Hilfe zur Selbsthilfe und frischen Lebensmut dort geben, wo das Adventslicht allein das Dunkel der Armut, Einsamkeit und Krankheit nicht zu erhellen vermag – das leistet der „MM“-Hilfsverein. Bereits das ganze Jahr über versucht die „MM“-Aktion, aus dem Spendentopf in plötzlichen Notlagen dort zu helfen, wo Hilfe wirklich nottut. Über 200 solcher Einzelfälle gab es bisher in 2018, und in der Regel wird in einem persönlichen Gespräch geprüft, ob nicht staatliche Stellen oder Versicherungen zunächst an der Reihe sind. Aber wo die „MM“-Aktion letzter Rettungsanker ist, kann man auf sie zählen.

Zu Weihnachten aber geht es um mehr – da sind die Zahlen weitaus höher. Da ist Altersarmut ein großes Thema. Viele Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben, oder Mütter, die Kinder großgezogen haben, bekommen nur wenig Geld, leben am Existenzminimum, sind oft auf weitere Hilfe angewiesen. Für sie gibt es dank der „MM“-Aktion zu Weihnachten Lebensmittelpakete oder Gutscheine, damit sie sich den Tisch wenigstens zum Christfest etwas reicher decken können.

Und dann die Kinder: Sie leiden oft besonders unter Armut. Für sie packt der „MM“-Hilfsverein Geschenke, stellt Gutscheine für Spielzeug, Bücher oder Kinderkleidung aus, ordert tröstende Teddys.

Schließlich fing mit einem Kind alles an. Ihre Wurzeln hat die „MM“-Aktion in den 1950er Jahren, als die lebensnotwendige Operation für einen schwer herzkranken Mannheimer Bub nur in der Mayo-Klinik in den USA möglich war und die Bürger dafür spontan spendeten. Er konnte Hoffnung schöpfen, gar gerettet werden. Daraus erwuchs die anfangs nur zu Weihnachten tätige, dann sich über das ganze Jahr erstreckende Aktion. Mit „großer Hochachtung für die Idee und die großartigen Leistungen des Vereins in der Vergangenheit“ hat Bretschneider zum Jahresbeginn das Amt des geschäftsführenden Vorsitzenden übernommen. Seine Hauptaufgabe sieht er in der Suche nach einer „möglichst passgenauen und individuellen Hilfe für die wirklich Bedürftigen“. Schließlich erhält nur derjenige Unterstützung aus Spendengeldern, der seine Einkommensverhältnisse detailliert offenlegt, Bescheide – etwa von Sozialbehörden – vorlegt.

„Jenseits allen Stammtischgetöses wirklich gute Entscheidungen zu treffen, ist die große Herausforderung, der sich der Verein für alle stellt, die ihm ihre Spenden anvertrauen“, betont Bretschneider und dankt zugleich allen Spendern: Sie „dürfen sich darauf verlassen, dass der Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr genau hinschaut“, so der geschäftsführende Vorsitzende: „Die zuverlässige Arbeit an der Nahtstelle von Mildtätigen und Bedürftigen baut eine wichtige Brücke zwischen den Menschen dieser Stadt!“

Wie und wo „Wir wollen helfen“ hilft, darüber berichten wir ab Montag wieder bis Weihnachten per „Tagebuch“. Und wir freuen uns auf viele Leser, die mit großen und kleinen Geldbeträgen diese Idee mittragen – weil sie wissen, dass ihr Geld richtig ankommt: bei Nachbarn in Not.

Info: Dossier unter morgenweb.de/wwh

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018