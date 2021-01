Geld für Streetworker bewilligt

Die Streetwork-Arbeit für Trinker rund um den Neumarkt in der Neckarstadt-West ist für dieses Jahr gesichert. Ohne Gegenstimme und ohne Debatte bewilligte der Hauptausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung die rund 47 000 Euro für die weitere Finanzierung der halben Stelle, die bei der Caritas angesiedelt ist.

Diese halbe Stelle, die aktuell von einer Streetworkerin und einem Streetworker besetzt ist, gibt es seit 2019. Damals hatten sich Bürger beschwert, dass Trinker am Neumarkt Müll hinterließen und in die Büsche urinierten. Die beiden Sozialarbeiter sprechen die laut Verwaltung aktuell rund 25 bis 30 Trinker – in erster Linie Männer – an und vermitteln sie an Hilfsangebote. Die Lage am Neumarkt hat sich nach Ansicht der Beteiligten seitdem verbessert. Der Hilfebedarf der Menschen sei aber nach wie vor „groß und sehr breitgefächert“, so die Stadtverwaltung. Bei allen liege ein Alkoholproblem vor, sie bräuchten aber auch Unterstützung wegen finanzieller Schwierigkeiten, bei Behördengängen oder bei der Bewältigung familiärer Probleme. Das Rathaus setzt sich deshalb nicht nur für eine Fortführung der Streetwork-Arbeit in diesem Jahr ein, sondern für eine dauerhafte.

Das Bürgernetzwerk „Wohnumfeld Neckarstadt“ hatte kürzlich im Gespräch mit dieser Redaktion die Arbeit der Streetworker ebenfalls gelobt, hält aber eine Ausweitung des Angebots für nötig. imo

