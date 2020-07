Geld für zwei Projekte

Die SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch begrüßen die Mittel aus dem Landesförderprogramm für nichtinvestive Projekte, die nach Mannheim fließen sollen. Diese dienen zur Ergänzung von baulich-investiven Maßnahmen in Sanierungsgebieten. Insgesamt gehen 24 400 Euro nach Mannheim, um das Miteinander der Menschen unterschiedlichster Herkunft und quer durch die Generationen zu unterstützen. Gefördert werden die Projekte „Kiez Brunch“ und „Ü-60 Disco“. „Ich bin froh, dass nicht nur Gelder in Bauprojekte fließen, sondern auch soziale Initiativen wie der Kiez-Brunch unterstützt werden. Damit flankiert das Land wertvolle Maßnahmen der Stadt für die Neckarstadt-West“, so Fulst-Blei. Gerade, dass nicht nur der interkulturelle Dialog unterstützt werde, sondern auch die ältere Generation eine Möglichkeit erhalte, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, zeige, dass die Förderung für alle Gruppen etwas biete, so Weirauch.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020