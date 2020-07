Geld geht nach Moria

Die Hilfsorganisation Save Me (auf Deutsch: Rette mich) ruft zu Geldspenden auf, um Geflüchteten in Lagern in Moria auf der griechischen Insel Lesbos Infektionsschutzartikel zu finanzieren. Laut einer Mitteilung von Save Me haben sich einzelne Geflüchtete zu einem „Moria Corona Awareness Team“ (auf Deutsch: Moria Corona Wachsamkeitsteam) zusammengeschlossen, um Atemschutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel und Seife zu organisieren. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die meisten von uns haben die Möglichkeit, sich vor einer Corona-Infektion zu schützen, es gibt Abstands- und Hygieneregeln. In Moria gibt es nicht einmal ausreichend Wasser, um sich die Hände zu waschen.“ Da sich die Hygieneartikel direkt in Griechenland besorgen lassen, sind Geldspenden am sinnvollsten, so Save Me. Das Spendenkonto liegt beim Verein Heimatstern, der Direkthilfe in Moria leistet und Spenden weitergibt. Die IBAN lautet DE47 7015 0000 1004 2328 54 bei der Stadtsparkasse München, der Verwendungszweck „Corona Awareness Moria“. julb

