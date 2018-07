Geld und Bildung fehlen

Anzeige

Bedrückende Enge, kein Platz zur Entfaltung, unwürdige Lebensbedingungen – dennoch kommt es öfter vor, als wir denken, „dass in Mannheim in einer Zweizimmerwohnung zehn bis zwölf Personen leben müssen“, sagt Yanitsa Treja von Ankommen in Mannheim (ANIMA), einer Initiative der Wohlfahrtsverbände Diakonie, Caritas und Paritätischer. Sie sprach beim Landesverband der Sinti und Roma Baden-Württemberg „Romnokher“ gemeinsam mit Politikern der Grünen sowie Vertretern der Stadt und Wohlfahrtsverbände über die Situation jener Minderheiten.

Andreas Schwarz, Landesfraktionsvorsitzender der Grünen, war aus Stuttgart nach Mannheim gekommen, um sich über die Lage der Sinti und Roma zu informieren. Dabei wurde deutlich, dass die Probleme seit Jahren dieselben sind. Schwierigkeiten auf dem in Mannheim engen Wohnungsmarkt bestimmten das Leben der Migranten. „Das liegt auch an den geringen finanziellen Mitteln“, erklärte Treja, die Hilfesuchende berät. Die Probleme, die den Alltag der Menschen bestimmten, resultierten oftmals aus mangelnder Bildung. Wenig bis gar keine Sprachkenntnisse erschwerten die Jobsuche, was wiederum zu Geldproblemen führe. Es scheint wie eine Spirale nach unten, das war zumindest der Eindruck der Gesprächsrunde.

Staatsvertrag zwischen Land und Verband Mit dem 2013 unterzeichneten Vertrag des Landes Baden-Württemberg und dem Landesverband der Sinti und Roma wurde die Beziehung des Landes zur nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg auf eine verlässliche, rechtliche und finanzielle Grundlage gestellt, heißt es. Mit dem Staatsvertrag ist ein Gremium eingerichtet – der „Rat für die Angelegenheiten der deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg“. Dieser hat die Aufgabe, die Angelegenheiten der Sinti und Roma zu erörtern, gemeinsame Aufgaben und Ziele des Vertrags zu beraten und Empfehlungen an Landesregierung sowie Landtag zu richten. Dass Staat und nationale Minderheit diese Aufgaben auf Augenhöhe angehen, sei ein Novum in der deutschen Geschichte, schreibt der Landesverband. ena

Kinder von Anfang an fördern

Aber es gibt Unterstützung: Der Landesverband engagiert sich in der Stadt, bietet nicht nur Beratungen an, sondern hilft die Sinti und Roma auch anderweitig. Je nach dem, aus welchem Land die Minderheiten kommen, haben sie verschiedene Bleiberechte. „Dennoch kümmern wir uns um alle“, macht Jovica Arvanitelli deutlich. „Solange sie sich in der Landeserstaufnahmestelle befinden, nutzen wir die Zeit.“ So versucht der Verband beispielsweise auf Franklin, Frauen für den Schneiderberuf fit zu machen, bevor sie zurückgeschickt werden, denn die würden in ihren Ländern gesucht. „Wir helfen aber auch den Menschen, die bleiben dürfen, wie etwa Bulgaren und Rumänen als EU-Bürger“, so Arvanitelli.