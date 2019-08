Geld und Handy aus Wohnung gestohlen

In eine Erdgeschosswohnung in der Langstraße sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, begaben sich die Täter in den Innenhof des Anwesens und machten sich an einem Fenster zu schaffen. In der Wohnung wurden aus einer Damenhandtasche ein geringer Geldbetrag sowie ein auf dem Küchentisch platziertes Huawei-Handy gestohlen. Als Einbruchszeit komme der späte Mittwochabend bis Donnerstag 3 Uhr in Frage. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Neckarstadt, Tel. 0621/33 01-0, oder der Kriminalpolizei, Tel. 0621/174-44 44, in Verbindung setzen. pol/cs

