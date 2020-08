Geldautomat geknackt: Festnahme

Die Polizei hat drei Männer verhaftet, die am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum im Ulmenweg in der Neckarstadt aufgebrochen haben sollen. Wie Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben, haben die 29- bis 31-Jährigen – nach derzeitigem Kenntnisstand – zwei weitere Straftaten mit nahezu identischer Vorgehensweise im Neckar-Odenwald-Kreis begangen. In allen Fällen wurde Hydraulikwerkzeug benutzt.

Noch vor Ort erwischt

Zwei der Tatverdächtigen wurden direkt nach dem Einbruch noch vor Ort in einem Lieferwagen, der neben dem aufgebrochenen Geldautomaten stand, vorläufig festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde im Zuge der polizeilichen Fahndung in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgegriffen und ebenfalls festgenommen. Er hatte zunächst versucht, zu flüchten.

Die drei Männer wurden am Mittwoch – nachdem sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden waren und der Haftbefehl eröffnet worden war – in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. pol/soge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.08.2020