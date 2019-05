Geldbeutel mit 1000 Euro gestohlen

Am Freitagvormittag ist eine 69-jährige Frau in der Filiale eines Lebensmitteldiscounters in der Oststadt bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer gegen 9.40 Uhr in dem Geschäft in der Schwetzinger Straße unterwegs. Ihre Geldbörse bewahrte die 69-Jährige in einer Stofftasche auf, die sie an den Einkaufswagen gehängt hatte. Daraus entwendete die Täterin den schwarzen Geldbeutel, in dem sich mehr als 1000 Euro befanden. Nach dem Diebstahl rannte die Frau aus dem Laden und verschwand in unbekannte Richtung. Die Diebin wird als etwa 1,65 Meter groß und 25 Jahre alt beschrieben mit dunklen und leicht gekrausten Haaren. Sie trug abgetragene Kleidung. Es werden Zeugen gesucht: 0621/1 74 33 10. pol/tbö

