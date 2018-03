Geldstrafe für Mitarbeiter gezahlt

Anzeige

Mannheim.Weil ihre Arbeitgeber jeweils Geldstrafen für sie beglichen haben, bleiben zwei Männern Haftstrafen erspart. In beiden Fällen nahm die Bundespolizei die Männer fest, gegen die ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe vorlag.

Den einen, einen 31-jährigen Polen, kontrollierten die Beamten nach Angaben von gestern am Montagnachmittag im Hauptbahnhof. Wegen Erschleichens von Leistungen war er zur Zahlung von 260 Euro verurteilt worden. Weil er diese Strafe nicht beglichen hatte, wurde der 31-Jährige per Haftbefehl gesucht. Da er das Geld auch bei der Kontrolle nicht aufbringen konnte, verständigte er der Polizei zufolge seine Lebensgefährtin. Die wiederum nahm Kontakt mit dem Arbeitgeber des Mannes in Polen auf. „Dieser bezahlte die Geldstrafe für seinen Mitarbeiter und bewahrte ihn somit vor einer Gefängnisstrafe“, heißt es im Polizeibericht.

Erschleichen von Leistungen

Auch gegen einen 36-jährigen Deutschen lag ein Haftbefehl vor. Er war ebenfalls wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1400 Euro oder ersatzweise 140 Tage Haft verurteilt worden. Ihn suchten die Bundespolizisten nach eigenen Angaben am Montagnachmittag bei seiner Arbeitsstätte in Mannheim auf. Auch hier habe der Arbeitgeber die Geldstrafe beglichen, und der 36-Jährige konnte seine Tätigkeit fortsetzen.