„Gelernt, neutral zu bleiben“

Brilla: Einerseits leider in der Regel nicht. Andererseits hat es auch sein Gutes, nichts mehr zu erfahren, denn wir können damit abschließen und müssen nicht mehr mit dem Ergebnis hadern. Für die psychische Belastung der Familienrichter ist das sicher von Vorteil. Eine Vollzeitkraft hat in der Regel zwei Verhandlungstage in der Woche für Kindschaftssachen und pro Tag meistens zwei Fälle. Nicht immer wird vor Gericht gestritten, manchmal gibt es bereits eine Einigung, und es fehlt nur noch der Beschluss. Und manchmal verlassen die Eltern den Saal ohne zeitnahe Aussicht auf Einigung.

Gibt es eine Art Prävention gegen Sorgerechtsstreit?

Brilla: Viele, die zu uns kommen, haben bereits Therapien gemacht und mehrere Versuche zur gütlichen Einigung gestartet. Immerhin gibt es ja auch Eltern, die nicht bei uns landen, also eine Einigung hinbekommen ohne Gerichtsverfahren. Ich würde sagen, dass zum Beispiel eine Paartherapie hilfreich und präventiv sein kann. In gewisser Weise ist der Elternkonsens auch Prävention. Er kommt ja ins Spiel, damit es nicht noch schlimmer wird und nicht erst dann, wenn es völlig aussichtslos erscheint. abo

