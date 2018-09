Gelungene Werbung in Berlin

„Es ist natürlich ein riesiges Erlebnis.“ Seine Begeisterung ist Dario Fontanella noch immer anzumerken. „Ich war natürlich schon oft in Berlin. Aber dieser Anlass hier, der ist schon etwas Besonderes“, bekennt der Bloomaul-Ordensträger. Der Erfinder des Spaghetti-Eises sowie der IB (Internationaler Bund für Sozialarbeit) mit seinem Projekt „Mannheim-Campus“ – sie sind nicht nur Gäste, sondern wichtige Akteure beim jüngsten Sommerfest des Bundespräsidenten in Berlin.

Alljährlich im September lädt das Staatsoberhaupt an zwei Tagen in seinen Amtssitz Schloss Bellevue – am ersten Tag verdiente Ehrenamtliche aus ganz Deutschland als geladene Gäste, am Tag danach die gesamte Bevölkerung. Rund 19 000 Besucher sind es in diesem Jahr. Das Bühnenprogramm lässt keine Wünsche offen: Gianna Nannini tritt ebenso auf wie die Prinzen.

Und immer werden soziale Einrichtungen und Organisationen eingeladen, im weitläufigen Park ihre Projekte zu präsentieren, wo sonst Staatsgäste flanieren. In diesem Jahr ist darunter der IB. „Wir haben uns einfach beworben“, sagt Vorstandsmitglied Stefan Guffart erfreut: „Mannheim Campus ist ja auch ein Leuchtturmprojekt von uns.“ Ein Projekt, das in vielerlei Hinsicht umfassend angelegt ist: soziale Begleitung und Bildung, von der Kindertagesstätte bis zu einer Hochschule.

IB-Spatenstich im April 2019

Umfassend übrigens auch, was seine Infrastruktur angeht: in einem Neubau auf dem früheren Vögele-Gelände, in dem die bisher verteilten Standorte vereint werden. „Am 5. April 2019 erfolgt der Spatenstich“, gibt Guffart bei dieser Gelegenheit erstmals bekannt: „Ein Infostand beim Bundespräsidenten ist wohl der angemessene Anlass für eine solche Nachricht“, begründet er. 2022 soll der Neubau bezugsfähig sein.

Der Stand, dessen Einrichtung seine Besatzung aus Mannheim mitgebracht hat, ist Ort vieler Gespräche. „Wir haben Kontakte neu knüpfen und intensivieren können“, sagt Wolfgang Dittmann, Geschäftsführer der IB-Gesellschaft für interdisziplinäre Studien. Für die Region nennt er dabei Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und den Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci: „Der Bundespräsident hat es leider nicht geschafft“, bedauert er. Frank Walter Steinmeier ist eben kein „Vorbeigeher“. Für seine Gespräche an den Ständen will er sich Zeit nehmen, und die reicht trotz zweier Festtage eben nicht für alle.

Erfolgreicher sind da schon die Jungs am Eisstand. Als kulinarisches Partnerland fungiert in diesem Jahr neben Sachsen auch Italien, und so ist die „Accademia Gelateria Italiana“ mit einem Stand vertreten – und an ihm auch der Mannheimer Dario Fontanella. Vom Stand-Motto „Tradition und Innovation“ zeugen eine historische Eismaschine und das in Mannheim erfundene Spaghetti-Eis. „In drei Lieferwagen haben wir die gesamte Infrastruktur nach Berlin gefahren“, berichtet Fontanella nicht ohne Stolz.

An den begeisterten Eisleuten kommt selbst der in einem riesigen Pulk von Sicherheitsbeamten und Selfie-Jägern umringte Bundespräsident nicht vorbei, schüttelt Hände, lehnt das Angebot zu einem Eis aber dankend ab: „Besser nicht“, verweist er lachend auf seinen hellen Anzug.

Ganz anders Jörg Thadeusz in einer Pause seiner Bühnenmoderation. Der Journalist und Moderator der Talkshow „Thadeusz und die Beobachter“ genießt das Spaghetti-Eis. „Was, das wurde in Mannheim erfunden?“ zeigt er sich überrascht. „In Mannheim habe ich studiert“, wirft seine Frau Anna Engelke, ebenfalls Journalistin, stolz ein. Die Präsenz bei diesem Fest – sie ist also Mannheim-Werbung par excellence.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.09.2018