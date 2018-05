Gemächliche Fahrt zum Wasserturm

Anzeige

Aber man muss auch so schmunzeln. Der Kameramann scheint direkt neben dem Fahrer der Straßenbahn zu stehen oder zu sitzen, denn aus seiner Perspektive wird gefilmt. Mal fährt noch schnell ein Auto – ein schöner Oldtimer mit offenem Verdeck – vor der Bahn vorbei, sonst geht es auf der heute so pulsierenden Straße recht gemächlich zu.

Die Bäume weisen sattes, volles Laub auf, aber die Menschen sind noch recht dick angezogen – offenbar hat man im Frühjahr gedreht. Fast alle Männer tragen Hut, man sieht nur wenige Autos am Straßenrand, einige Radfahrer. Der Tritonenbrunnen sprudelt am Fuß des Wasserturms.

1926/27 – das sind die Jahre, in denen das Planetarium entsteht, der Flugplatz Neuostheim eröffnet, die Gemeinnützige Baugesellschaft (GBG) gegründet und der erste Abschnitt des Neckarkanals für die Schifffahrt freigegeben wird. Mannheim überschreitet die Einwohnerzahl von 250 000. Die großen Kaufhäuser heißen Wronker (E 1) und Schmoller (P 1).

„Planken“ nennen die Mannheimer diese Straße seit 1619 – aus dem Jahr gibt es die erste Überlieferung. Palisaden oder eben „Planken“ (Bretter) aus Eiche bilden damals die Grenze zwischen den äußeren Quadraten und dem inneren Bollwerk der Zitadelle Friedrichsburg. Man spricht auch lange von der „Alarmgass“, denn hier und am Paradeplatz haben sich im Notfall die Verteidiger der Stadt zu sammeln. Später, in der Barockzeit, als längst das Schloss steht und die Quadrate in der heutigen Form, bilden sie die Ost-West-Achse zwischen den Quadraten P und O beziehungsweise die Grenze zwischen der Ober- und der Unterstadt. Sie ist wie eine Promenade unter Bäumen angelegt – mit Holzgeländer, also wieder „Planken“, auf dem Mittelstreifen.

Offiziell heißt die Achse seit dem 18. Jahrhundert „Heidelberger Straße“, denn wo heute P 7/O 7 sind, steht bis 1806 das östliche Stadttor der Festung – eben das „Heidelberger Tor“. Der Film zeigt die Straße noch vor dem sogenannten „Plankendurchbruch“. Der erfolgt erst 1934/36 für den östlichen Abschnitt in Höhe der Quadrate P 5/P 6, wo noch aus der Zeit des früheren Festungsrings Fahrbahn und Gehweg nur etwa elf statt – wie sonst – rund 27 Meter breit sind.

Schon 1897 gibt es die Idee, hier Platz und eine einheitlich breite Straße zu schaffen. Realisiert wird sie indes erst viel später. 18 historische Gebäude, darunter die alte Münzprägestätte des Kurfürsten, müssen dafür weichen, bis der Wunsch der Stadtväter nach einer einheitlichen Häuserfront und einer durchgehenden Hauptquerachse vom Stadteingang an der Autobahn über die Augustaanlage bis zum Hafen am Rhein erreicht ist.

Fußgängerzone ab 1975

Schon gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, 1948, kommt die Idee einer Fußgängerzone auf – damals von dem Mannheimer Architekturbüro Lange/Mitzlaff formuliert. Doch das wird schnell verworfen, man plant lieber die autogerechte Stadt und will den Verkehr direkt im Herzen der City haben. Auch als die Idee 1962 erneut diskutiert wird, ist sie nicht mehrheitsfähig.

Erst im Vorfeld der Bundesgartenschau 1975 entschließt man sich, die Pläne umzusetzen. Im Dezember 1973 fällt die Entscheidung, im Mai 1974 beginnen die Bauarbeiten und Anfang April – wenige Tage vor Eröffnung der Bundesgartenschau – ist alles fertig.

