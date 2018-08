Gemalte Erfahrungen

Zum Weltalphabetisierungstag eröffnet die Abendakademie am Samstag, 8. September, um 11 Uhr im Foyer in U 1 die Ausstellung „Das geschriebene Bild“, die sich mit dem Thema Analphabetismus auseinandersetzt. Was für die meisten selbstverständlich erscheint, ist für etwa 7,5 Millionen Menschen in Deutschland eine Last – sie können nicht oder nur ungenügend lesen und schreiben. Künstler der Freien Kunstakademie Mannheim haben sich auf Anregung der Abendakademie mit diesem Thema auseinandergesetzt und ihre Gedanken und Erfahrungen unterschiedlich in Szene gesetzt. Zu sehen gibt es ihre Bilder bis einschließlich 22. September im Foyer. Der Eintritt ist frei.

Nach aktuellen Schätzungen betrifft dieser „funktionale Analphabetismus“ weltweit etwa 860 Millionen Menschen, für Mannheim geht man von rund 30 000 erwachsenen Betroffenen aus. Um auf ihre schwierige Situation aufmerksam zu machen, findet seit 1966 jährlich der Weltalphabetisierungstag statt. Zur Ausstellung ist ein Katalog mit allen gezeigten Werken bei der Abendakademie erhältlich. Informationen unter Tel.: 0621/1 07 61 50. ena

