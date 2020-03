Gemeinderat: Ausschüsse sollen tagen

Die Sitzungen des Gemeinderats und eines Großteils seiner Ausschüsse sollen weiter stattfinden. Das sei der derzeitige Stand, wie eine Rathaus-Sprecherin am Montagnachmittag auf Anfrage erklärte. Die Sitzungen der Bezirksbeiräte und der sogenannten beratenden Gemeinderatsausschüsse – also Integrationsausschuss sowie Unterausschuss Konversion – fallen dagegen als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus bis auf Weiteres aus.

Bei den Zusammenkünften von Gemeinderat und seiner beschließenden Ausschüsse würden allerdings die Tagesordnungen „auf die unbedingt notwendigen Beschlussfassungen“ beschränkt, so die Sprecherin. „Um die Gesamtdauer der Sitzungen zu begrenzen, sollten darüber hinaus, wo möglich, die Dauer der Sachvorträge und Wortbeiträge zeitlich reduziert werden.“ Die Sprecherin betonte aber, dass gerade auch mit Blick auf Entscheidungen auf Landesebene künftig möglicherweise auch noch „weitere Maßnahmen“ getroffen werden könnten.

Für diesen Dienstag (16 Uhr) ist im Stadthaus in N 1 eine öffentliche Sitzung des Ausschusses Technische Betriebe angesetzt. Hier soll unter anderem die mehr als acht Millionen Euro teure Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen samt Einbau von versenkbaren Pollern beschlossen werden, mit denen man die Einfahrt in die Seitenstraßen der Fußgängerzone verhindern will. Am Donnerstag (16 Uhr) tagt laut Plan im Stadthaus der Ausschuss für Umwelt und Technik. Er soll unter anderem den Vorentwurf zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes beschließen und damit die Verwaltung mit der Durchführung der weiteren Planungen beauftragen. Die für diesen Mittwoch angesetzten Sitzungen der Bezirksbeiräte Käfertal und Neckarstadt-Ost entfallen dagegen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020