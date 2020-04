Gemeinderat beschließt Corona-Hilfspaket

Mannheim.Ohne Gegenstimme hat der Mannheimer Gemeinderat ein Hilfspaket zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beschlossen. Es sieht unter anderem finanzielle Unterstützung für Selbstständige und Unternehmen vor, wenn die Hilfsangebote vom Bund oder Land nicht greifen oder nicht ausreichen.

„Schon nächste Woche“ soll es bei der Stadtverwaltung entsprechende Antragsformulare geben, kündigte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in der Gemeinderatssitzung an. Es sei wichtig, schnell zu handeln, und einen Überblick über die Bedarfe zu bekommen. Eine konkrete Summe, wie viel Geld bereitsteht, nennt der Beschluss nicht – das sei zahlenmäßig nicht seriös zu belegen, so Kurz.

Zu dem Programm gehören auch spezielle Hilfen für Existenzgründer sowie der Erlass der April-Gebühren für Krippen, Kitas und Schulhorte. Der Beschluss sieht außerdem vor, dass der Gemeinderat befristet bis 15. Juni Befugnisse auf den Oberbürgermeister überträgt, damit dieser auch kurzfristig ohne Zustimmung größere finanzielle Ausgaben tätigen kann. Darüber war in der Sitzung intensiv diskutiert worden, ein konkretes Datum für das Ende der Kompetenzübertragung wurde auf Drängen von Grünen, Mannheimer Liste und FDP in den Beschluss aufgenommen.

Die Sitzung war zum Schutz vor Infektionen erstmals per Video übertragen worden.