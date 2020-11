Gemeinderat erneut im Rosengarten

Der Gemeinderat tagt an diesem Dienstag erneut im Rosengarten. Dort können alle Stadträte an der Sitzung teilnehmen und dennoch die Mindestabstände eingehalten werden. Zu Beginn wird Gesundheitsamtschef Peter Schäfer über die Corona-Lage informieren. Ansonsten steht auf der Tagesordnung unter anderem die U-Halle auf Spinelli. Beginn ist im Arnold Schönberg Saal des Congress Centers um 16 Uhr. Für Zuschauer gebe es dort keine Plätze, teilte die Stadt am Montag mit. Die Sitzung werde jedoch live ins Stadthaus übertragen, dort könnten im Raum Toulon 25 Interessierte zusehen. Sie müssen sich per Mail an 15ratsangelegenheiten@mannheim.de anmelden. Der Livestream ist über den YouTube-Kanal der Stadt auch frei empfangbar. sma

Info: Livestream unter bit.ly/2HtikS1, Tagesordnung: bit.ly/3lZh0p0

