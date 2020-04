Gemeinderat live sehen

Auch die nächste Sitzung des Gemeinderats an diesem Dienstag wird wieder per Video übertragen. Beginn ist im Stadthaus um 16 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Veränderungen bei der Hundesteuer, von der Jagd- und Tierheimhunde befreit werden sollen, sowie die Verabschiedung einer 103-seitigen Liste über den Stand der Bürgerbeteiligung bei allen städtischen Projekten. Außerdem sind am Anfang erneut aktuelle Informationen zur Corona-Lage zu erwarten.

Der Live-Stream zur Sitzung ist unter www.mannheim.de/gr-live zu finden, die Tagesordnung inklusive aller Beschlussvorlagen und Anträge unter https://bit.ly/2VXT3m9.

Vor vier Wochen wurde erstmals eine Sitzung des Gemeinderats per Video übertragen. Grund sind die Sicherheitsvorkehrungen in Corona-Zeiten. Um die nötigen Abstände zu wahren, werden voraussichtlich wieder nur 24 von 48 Stadträten kommen. Die Mehrheitsverhältnisse soll ein mathematischer Schlüssel sichern. Auf der Tribüne ist erneut auch nur für 15 Besucher Platz (Anmeldung unter: 15ratsangelegenheiten@mannheim.de). Per Livestream bleibt der öffentlichen Charakter der Sitzung indes bestehen. sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020