Gemeinderat: Weirauch verzichtet auf erneute Kandidatur

Mannheim..Boris Weirauch, SPD-Landtagsabgeordneter und Mannheimer Stadtrat, wird bei der Kommunalwahl im Mai 2019 nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren. Das sagte er am Dienstag dem „Mannheimer Morgen“ . Der 41-Jährige gehört dem Gemeinderat seit 2009 an. Als Grund nannte er, dass die Doppelbelastung als Abgeordneter in Stuttgart und als Stadtrat „nicht verantwortungsvoll vereinbar“ sei.

