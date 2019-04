Gemeinderatswahl in Mannheim: Diese Kandidaten treten für Die PARTEI an

Vierzehn Wahlvorschläge wurden zur Gemeinderatswahl in Mannheim am 26. Mai 2019 eingereicht, dreizehn wurden vom Gemeindewahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 1. April 2019 zugelassen.

Hier finden Sie eine Übersicht zur Liste der Partei für Arbeit, Rechtstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI):