Gemeinsam beten

Hilft Beten? „Lohnt es sich?“ Im Konfirmandenunterricht geht es um das Thema. Ich erzähle den Jugendlichen von Bertolt Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“:

Ein Bauernhof im Dreißigjährigen Krieg. Soldaten haben ihn besetzt. Sie zwingen den Sohn der Bauersleute, ihnen den Weg in die schlafende Stadt zu zeigen. Wenn niemand die Wächter warnt, wird es ein fürchterliches Blutbad geben. Draußen auf dem Hof fällt man auf die Knie: „Vater unser, der du bist im Himmel, hör unser Gebet, lass die Stadt nicht umkommen . . . mach, dass der Wächter nicht schläft, sondern aufwacht, sonst ist es zu spät.“

Jetzt hilft – wie man so sagt – nur noch beten. Zu den Betenden gehört Kattrin. Ihre Mutter ist in der Stadt. Auch sie wird aller Wahrscheinlichkeit nach den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Kattrin ist stumm. Sie verlässt die Gruppe der Betenden, bindet sich eine große Trommel um und klettert aufs Dach. Die Soldaten bemerken ihre Absicht. Sie drohen mit Erschießen. Aber Kattrin trommelt, trommelt und trommelt. Als die Schüsse fallen, hört man in der Stadt die Glocken läuten. Die Wächter der Stadt sind durch die Trommelschläge aufmerksam geworden – gerade noch rechtzeitig. Und jetzt? „Beten hilft,“ sagen die einen. Andere widersprechen, nicht Gott habe das Gebet erhört, sondern Kattrin. Andererseits: Hätten die Bauern nicht gebetet, wäre Kattrin nicht auf das Dach geklettert mit ihrer Trommel.

Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen Beten und Handeln. Mit gutem Grund heißt es : „Ora et labora“ – Bete und arbeite. Wer nur betet, macht es sich bisweilen zu einfach, und wer nur arbeitet, überfordert sich schnell. Wir kennen vermutlich die Erfahrung, dass nicht alles „machbar“ ist, dass trotz allen „Machens“ etwas schief geht; oder auch das Gegenteil, dass etwas unmöglich Erscheinendes - jenseits der Grenzen des Machbaren liegendes – dann „wie durch ein Wunder“ doch gelingt.

Wo Beten und Handeln zusammenkommen, ändert sich die eigene Haltung einem Anliegen gegenüber, weil ich bereit bin, mich für das Erbetene auch selbst einzusetzen.

Darin liegt auch der (Mehr-) Wert gemeinsamen Betens – es korrespondiert mit gemeinsamen Handeln. Das gilt sogar für das Beten über Religionsgrenzen hinweg. Wo Menschen unterschiedlichen Glaubens gemeinsam um Frieden beten, handeln sie auch gemeinsam. Betendes Handeln und handelndes Beten – in beidem liegen Kräfte, die Welt zum Guten zu verändern.

Aber Vorsicht, diese Art des Betens hat ihren Preis. Es könnte mich Zeit, Energie, mein Erspartes, sogar mein bequemes Leben kosten. Der Preis muss nicht so hoch sein wie bei Kattrin, aber ein Blick in die Zeitung zeigt oft, dass Menschen, die betend handeln oder handelnd beten, auch heute gefährlich leben – und deshalb umso mehr unseren Respekt brauchen. Am ersten Freitag im März begehen die christlichen Kirchen mit ökumenischen Gottesdiensten „Weltgebetstag“. In diesem Jahr stellen Frauen aus Slowenien hierfür Texte, Lieder und Informationen aus bzw. zu ihrem Land zur Verfügung. „Es ist noch Platz,“ lautet ihr Thema. Eine gute Gelegenheit, um über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken oder „hinaus zu beten“.

Ob Beten hilft, ob sich Beten lohnt, ob Gott Gebete hört? Es spricht so vieles dafür, dass es sich lohnt, es heraus zu finden. Der Weltgebetstag am 1. März könnte ein Anfang sein.

Helmut Krüger, Pfarrer an der Evangelischen Erlöserkirche in Seckenheim

Samstag, 09.02.2019