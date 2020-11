Gemeinsam digital lesen

Mannheim.Die Veranstaltung “Shared Reading – Gemeinsam Lesen” der Stadtbibliothek findet online statt. „Shared Reading“ ist eine etwas andere Art gemeinsam zu lesen. Eine ausgebildete „Leseleiterin“ liest dabei Texte vor. In den Lesepausen ist Zeit für den Austausch über das Gehörte. Dieses gemeinsame Lesen von Literatur soll Möglichkeiten eröffnen, Gedanken und Gefühle zu formulieren. Der kostenlose Lesenachmittag startet am Samstag, 21. November, und dauert 90 Minuten.

Eine Anmeldung ist via E-Mail an die Adresse stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de möglich. Die Anmeldedaten zur Online-Veranstaltung werden nach der Anmeldung per E-Mail von der Stadtbibliothek verschickt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020