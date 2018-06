Gemeinsam durch die Quadrate rollen

Anzeige

Am Mittwoch, 20. Juni, rollen ab 19.15 Uhr wieder viele Skater vom Wasserturm aus quer durch Mannheim. „Auf dem Programm steht diesmal die Parkside Route, die auf 25,7 Kilometern entlang der Stadtparks und auch sonst auf tollen Straßen durch Mannheim führt“, kündigen die Veranstalter an. In zweieinhalb Stunden soll das dank vieler Verschnaufpausen auch für Einsteiger und Skatenight-Neulinge kein Problem sein. Am Ende gebe es in der Innenstadt Eis zum halben Preis.

Die Strecke wird nicht an einem Stück gefahren, sondern mit mehreren kleinen Pausen. Ungefähr auf halber Strecke gibt es eine große Pause, in der auch Getränke verkauft werden. Und sollte zwischendrin einmal die Puste ausgehen oder sich eine Schraube am Skate lockern: Am Ende des Feldes fährt immer ein Bus, der jeden gern ein Stück oder länger mitnimmt. Auch gibt es entlang der Strecken natürlich immer wieder die Möglichkeit, in die Straßenbahn einzusteigen.

Die Skatenight startet immer bei trockenen Straßen. Sollte ein Termin wegen Regens oder Unwetters abgesagt werden müssen, so steht das ab 17.30 Uhr auf der Homepage der Skatenight: www.skatenight-mannheim.de. Alle Termine, immer um 19.15 Uhr

Teilnehmen kann grundsätzlich jeder, der sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren kann. Auch wenn viele mit dabei sind – eng wird es selten. Denn jeder fährt sein eigenes Tempo. Eine Helmpflicht besteht nicht. Weil es mit Helm aber sicherer ist, können am Start Helme gegen Pfand kostenlos ausgeliehen werden. Wenn doch mal was passiert – Sanitäter und Krankenwagen sind immer mit dabei. Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener mitfahren.