Gemeinsam für bezahlbare Wohnungen

Im Quadrat H 3, und damit im Herzen der Stadt, ist am 3. März 1895 das bahnbrechende Projekt besiegelt worden, Familien „gesunde und zweckmäßige Wohnungen dauerhaft zu billigen Preisen“ zur Verfügung zu stellen. Bei der Gründungsversammlung der Baugenossenschaft Spar- und Bauverein Mannheim hat sich im Lokal Prinz Max wohl keiner der gut 100 Arbeiter und kleinen Beamten träumen lassen, dass 125 Jahre später im noblen Florian-Waldeck-Saal des Zeughauses die Erfolgsgeschichte „ihrer“ Genossenschaft gefeiert werden würde. 134 Häuser mit 1520 Wohnungen künden davon, dass sich die Idee der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstbestimmung bewährt hat.

Vermutlich ist so manchen Gründungsvätern der Baugenossenschaft eher durch den Kopf gegangen, wie sie den verpflichtenden Mitglieder-Geschäftsanteil von 300 Mark abzahlen. Möglich waren damals Wochenraten von 30 Pfennigen mit einer Laufzeit von 1000 (!) Wochen. Das bereits von dem Vordenker Friedrich Wilhelm Raiffeisen entwickelte und später von dem kaufmännisch ausgebildeten Mannheimer Pfarrer Josef Lehmann konkretisierte Konzept mit dem Prinzip „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“ sollte Stein auf Stein aufgehen: Bereits 1913, und damit knapp zwei Jahrzehnte nach der Gründungsversammlung, verfügte der Bau- und Sparverein über 30 Gebäude mit 221 Wohnungen.

1957 schon mit Aufzug

Aber dann kamen der Erste Weltkrieg und danach die Inflation, die den Wohnungsbau bremsten. Und bei den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg wurde von 915 genossenschaftlichen Wohnungen mehr als die Hälfte zerstört. Vom Wirtschaftswunder sollte der Bau- und Sparverein weniger profitieren als der klassische Eigenheimbau, der mehr staatliche Zuschüsse bekam. Und dennoch ging es auch bei der Genossenschaft aufwärts: Als „Meilenstein des modernen Städtebaus“ (wie es in der Jubiläumsschrift heißt) gilt das 1957 vom Bund geförderte achtstöckige 20-Wohnungen-Haus in R 7 mit Zentralheizung und Aufzug – damals keineswegs selbstverständlich. Und Mitte der 1960er war es so weit: Der genossenschaftliche Wohnungsbestand übersprang die magische 1000er-Marke.

Das Jubiläumsfest sei auch ein „Festtag für die Stadt“, erklärte Baudezernent Lothar Quast bei der Feierstunde. Er würdigte, dass die Mitgliederorganisation stets auf gesellschaftliche Situationen reagiert und mit preisgünstigem Wohnraum zur sozialen Mischung als Grundlage einer Stadtgesellschaft beigetragen hat. Die Baugenossenschaft, so Quast, sei wichtiger Partner, wenn es gelte, Familien in problembelasteten Stadtteilen zu halten – beispielsweise in der Neckarstadt-West.

Aufsichtsratsvorsitzender Ralph Puchta ließ erst die bewegte Vergangenheit Revue passieren und blickte schließlich nach vorn: Um den Herausforderungen des Wohnungsmarktes gerecht zu werden, betonte er, bedürfe es eines wirtschaftlichen „Mix an auskömmlichen Mieten“. An die Adresse von Kommunen richtete Dirk Braune, ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Verbandes baden-württembergischer Immobilienunternehmen, den Appell, eine aktive Liegenschaftspolitik zu betreiben, aber diese nicht ausschließlich als Möglichkeit zum Füllen leerer Kassen zu nutzen.

Stolz verkündete Manfred Wolf, Vorstandsvorsitzender der jubilierenden Genossenschaft, dass inzwischen rund ein Fünftel der Gebäude erneuert worden ist – wobei der Lindenhöfer Schwarzwaldblock mit 235 Wohnungen den größten Kraftakt erforderte. Neben Neubauten, so Wolf, sei die „kontinuierliche Pflege“ des Bestandes unerlässlich. Das älteste noch erhaltene und über 100 Jahre alte Genossenschaftsgebäude steht übrigens in der Neckarstadt, Jean-Becker-Straße 6.

