Gemeinsam für Frieden

Die Abreise nach Breslau steht kurz bevor: Am heutigen Samstag werden sich sieben Mannheimer aus der katholischen Kirchengemeinde Mannheim-Nord mit dem Zug auf den Weg zum ökumenischen Europäischen Jugendtreffen der Communauté von Taizé machen, das vom 28. Dezember bis 1. Januar in Breslau/Wroclaw stattfindet. Stadtdekan, Karl Jung, folgt den Mannheimern einen Tag später.

Erstes Etappenziel der Pilgergruppe ist Karlsruhe. Von dort startet gegen 19.15 Uhr der Bus nach Breslau. Die Ankunft ist für den 28. Dezembers geplant, wo die Mannheimer Truppe um Vikar Ryszard Dyc ihre Gastkirchengemeinde kennenlernen wird. Denn die tausenden Teilnehmer des Jugendtreffens werden bis 1. Januar in Polen sowohl privat also auch in den Gemeinden untergebracht. Diese jährlich stattfindenden europäischen Treffen sind Teil eines „Pilgerwegs des Vertrauens auf der Erde“, der seit über vierzig Jahren von Taizé ausgehend angeregt wird. Das Treffen selbst findet nach 1989 und 1995 inzwischen zum dritten Mal in Breslau und nach Warschau 1999 und Poznan 2009 das fünfte Mal in Polen statt.

Besondere Atmosphäre

Die Jugendlichen kommen bei diesen Treffen zusammen, um gemeinsam zu beten, für einige Tage in einer Ortskirche mitzuleben und über Themen wie Völkerverständigung, Frieden, Glauben und soziales Engagement nachzudenken. „Es ist immer eine ganz besondere Atmosphäre“, bestätigt Dekan Karl Jung und unterstreicht die Bedeutung dieser Erfahrung. Gerade in Zeiten, in denen das gegenseitige Verständnis abnehme, zeige ein Treffen wie dieses mit tausenden jungen Menschen, wie wertvoll Gemeinschaft und Solidarität sind. red

