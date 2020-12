Gemeinsam fürs Kind statt ständig gegeneinander

Wie schaffen wir es, dass unser Kind nach der Trennung nicht hin und her gerissen ist? Welche Werte sind mir als Mutter oder Vater wichtig? Wie gelingt es, trotz Liebesaus respektvoll miteinander umzugehen?

Hilfestellung für solche Fragen gibt seit über zehn Jahren der Kurs „Unserem Kind soll es gut gehen“ von der Familienberatungsstelle Pro Familia Mannheim. Weil der Kurs, der sich an getrennt lebende Eltern mit Kind richtet, wegen der bestehenden Kontaktbeschränkungen in der Beratungsstelle nicht stattfinden kann, haben sich die Sozialpädagogen Katharina Hettler und Samuel Kitchen etwas Neues ausgedacht – und den Kurs in die digitale Welt übertragen: Videos und virtuelle Gruppentreffen sollen Orientierung, Hilfe und Austausch zu den Anforderungen des Familienlebens in zwei Haushalten bieten.

„Viele schämen sich, dass sie es nicht geschafft haben zusammenzubleiben. Aber das ist Quatsch, es gibt sehr viele Ehen, die in die Brüche gehen. Je früher sich getrennte Paare gemeinsam überlegen, wie ihr Kind aufwachsen soll, desto besser“, sagt Kathrina Hettler. Die Sozialpädagogin berät auch Paare zur Trennung und Scheidung und will mit ihrem Kollegen Kitchen mit dem dreiteiligen Kursformat neue Wege gehen.

Gelegenheit, sich auszutauschen

Vor jeder Kurseinheit können sich Väter und Mütter einen Film herunterladen, der jederzeit abrufbar ist. Darin geben Kitchen und Hettler zur Vorbereitung eine therapeutische und theoretische Einführung ins Thema. Danach findet die Gruppensitzung per Videokonferenz statt. „Im ersten Teil geht es um das eigene Ich und Selbstreflexion“, erklärt Hettler, „also, wie geht es mir als Mutter oder Vater.“ Der zweite Teil befasst sich damit, wie sich eine Partnerschaft in eine respektvolle Elternschaft umwandeln lässt. Während sich der dritte Teil um das Kind selbst und dessen Bedürfnisse dreht. „Es ist wichtig, dass sich Eltern emotional rauszunehmen, um gemeinsam positiv für das Kind zu entscheiden“, sagt Sozialpädagoge Kitchen. Im Kurs gibt es Gelegenheit für Väter, sich untereinander auszutauschen, Gleiches gilt für die Mütter. Kurstermine sind der 13., 20. und 27. Januar 2021, von 19.30 bis 21 Uhr. Die Teilnahme kostet 120 Euro.

Der Kurs wird per End-zu-End-Verschlüsselung übertragen und richtet sich auch an Nicht-Mannheimer, die Elternteile müssen nicht zwingend gemeinsam teilnehmen. Anmeldung erforderlich unter mannheim@profamilia.de oder unter 0621/2 77 20. Weitere Infos zum Kurs unter profamilia.de/mannheim. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020