Gemeinsam in Aktion

„Wir können heute mit einem guten Gefühl nach Hause gehen“, sagt die Südzucker AG-Nachhaltigkeitsmanagerin Justyna Jaroszewska beim Abschluss der von ihr geleiteten Sauberkeitsaktion im Unteren Luisenpark: Dutzende Säcke voller Müll haben sie und ihr Team im Park gesammelt. Ihr Projekt gehörte zum Freiwilligentag in der Metropolregion Rhein-Neckar, der bereits zum siebten Mal stattfand.

Am ersten Samstag nach den Sommerferien tut sich traditionell immer viel Gutes in der Region, wenn tausende freiwillige Helfer mit anpacken, um anderen zu helfen und das Leben und die Umwelt schöner und attraktiver zu gestalten. Dafür wurden mehr als 287 Projekte eingereicht, darunter auch die Parksäuberung unter der Schirmherrschaft der Südzucker. „Es ist eine gute Nachbarschaft, wir wollen überall gute Nachbarn sein“, erklärt die Managerin zur Motivation, dass sich Südzucker am Freiwilligentag beteiligt.

Mehr Leute als gedacht

Südzucker unterstützt das Engagement der Mitarbeiter auch finanziell und spendet für jeden, der bei einem der vielen Projekte am Freiwilligentag mitmacht, noch den Betrag von 200 Euro zu Gunsten des Förderkreis Freunde des Luisenpark. Die Resonanz war großartig, so ihr Resümee: „Wir sind deutlich mehr Leute als gedacht.“ Es meldeten sich nicht nur viele Mitarbeiter an, zu ihrem Sauberkeitsprojekt kamen auch viele Bürger und Anwohner. „Und zwar ganz spontan“, wie sie berichtet. Dass viele spontan kamen, lag auch an dem herrlichen Spätsommertag. „Ich habe das weltbeste Wetter bestellt“, erklärt Jaroszewska lachend. „Wir wollten was draußen für die Umwelt machen, und draußen sollte es sein wegen Corona.“ Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Kleidung, Schuhe, Flaschen, Verpackungsreste, Plastikabfall und vieles mehr darf die Stadtreinigung nun abholen. Auch für die Polizei haben sie einiges gefunden: Südzucker-Betriebsrat Thomas Meier zeigte eine Tüte mit Geldbörsen, die Taschendiebe offenbar nach der Plünderung im Park weggeworfen hatten.

„Die Leute waren mega super!“, Projektleiterin und 1. Vorsitzende beim Steckenpferd-Projekt in Käfertal, Ulrike Schaller-Scholz-Koenen, ist begeistert. Am Samstagmorgen stehen dutzende freiwillige Helfer bereit, um zu helfen: Das Gemeinschaftsprojekt „Urban Gardening Benjamin Franklin“ muss umziehen, in Käfertal gibt es ein neues Zuhause für den Gemeinschaftsgarten zur Förderung von Kindern aus finanziell schwachen Familien, hinter der Feuerwache Nord haben sie ein neues Grundstück gefunden, das nun hergerichtet werden soll. Die Projektleiterin gibt bei der Begrüßung der Helfer kurze Anweisungen aus, die dem Wetter und Corona geschuldet sind: „Pause, Wasser und Abstand.“ Und zu den Zielen ergänzt sie: „Jeder darf seine Ideen einbringen, alles ist frei.“

Kraft und Kreativität gefragt

Die Helfer brauchen erst Mal Kraft beim Freiräumen des Geländes und dann auch noch Kreativität bei der Gestaltung des Gartens: „Ich habe keinen Plan, einfach ganz kreativ dran gehen“, so die freie Arbeitsanweisung. „Wir sind bei jedem Freiwilligentag dabei“, berichtet Bastian Fiedler, Chief Executive Officer beim Congress Center Rosengarten, „wir sind mit zehn Leuten da.“ Auch andere helfen, so wie Helen Kiemann und Lara Harter. Sie sind zum ersten Mal dabei, das Bienenhaus wollen sie mitbauen und haben Hammer und Bohrmaschine mitgebracht. Vieles wird realisiert, einiges nicht: „Der Boden war zu hart.“ Aber Spaß habe es gemacht, so das Fazit der Helfer. Den übrig geblieben Kuchen haben sie bei der Feuerwehr abgegeben: „Die haben sich riesig gefreut“, so die Projektleiterin: „Es ist ein Geben und Nehmen.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020