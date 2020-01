Gemeinsam ins Jahr der Ratte

Mit dem Neumond verabschiedete sich das chinesische Jahr des Schweins. Und mit großen Frühlings- und Neujahrsfesten sowie Feuerwerken wird seit Samstag das chinesische Jahr der Ratte feierlich begrüßt. Auch in Mannheim wird das neue Jahr willkommen geheißen. Zu Beginn des Baden-Württembergisch-Chinesischen Frühlingsfestes, das zum dritten Mal im Schloss begangen wird, setzen die Löwen der Shaanxi Provincial Acrobatic Art Group beim traditionellen Löwentanz mit ihren Bewegungen Glück und Energie frei. Derweil malen die Gastgeber, Sun Congbin als Frankfurter Generalkonsul der Volksrepublik China und Oberbürgermeister Peter Kurz, den Löwen symbolisch die Augen: Es ist der letzte Schliff.

Die Lacher hat Kurz bei seiner Begrüßungsrede schnell auf seiner Seite, als er anmerkt, dass die Ratte in seiner Stadt eine andere Bedeutung hat als im chinesischen Kulturkreis: In China ist sie ein bedeutendes Tier, mit ihr werden Fleiß und Klugheit verbunden. Sie gilt als rein. Kurz lobt China als wichtigen Handelspartner, spricht aber auch von Herausforderungen, wenn es um das Spannungsfeld zwischen den Interessen einer multilateralen Welt und nationalen Interessen geht: „Wir haben ein Interesse, an der multilateralen Welt festzuhalten“, bekräftigt Kurz. Er spricht auch von großen ökologischen Herausforderungen mit gemeinsamen Zielen und zeigt, dass China in vielen Punkten voraus ist: China hat kürzlich die Plastiktüte verboten, „bei uns ist sie noch erlaubt“. Spätestens 2050 wollen Mannheim und China beide klimaneutral sein, eine „Klimapartnerschaft ist dabei von ganz besonderer Bedeutung“.

Gleich zwei Partnerstädte

Mit Zhenjiang und Quingdao unterhält Mannheim gleich zwei Städtepartnerschaften nach China – laut Kurz als einzige Kommune in Deutschland. Das zeige sich beim Blick auf sportliche, wissenschaftliche und kulturelle Aktivitäten. Mit dem Frühlingsfest soll das Netzwerk weiter ausgebaut werden, Kurz wirbt für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

„Keiner kann die Probleme alleine lösen“, sagt Botschafter Congbin in seiner Rede, „Hand in Hand müssen wir Mauern einreißen, statt sie zu errichten. Ein harmonisches Leben ist der Traum der Menschheit.“ Das Jahr 2020 werde zum Meilenstein, betont er: „Die absolute Armut wird beseitigt werden.“ Sein Generalkonsulat sei bereit, einen neuen Beitrag zu den bilateralen Beziehungen zu leisten.

„Wir wollen Menschen zusammenbringen“, ergänzt Felix Kurz, Vorsitzender der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Mannheim/Rhein-Neckar. Und das meint er wörtlich und begrüßt als weiteren Ehrengast den Berliner Botschaftsrat Jianyang Chen. „Wir wollen, dass sich die Menschen mehr miteinander beschäftigen und das Anderssein respektieren“, so Kurz. Auf Chinesisch wünschte er ein friedliches und gutes neues Jahr: „Gong Xi Fa Chai!“

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020