Gemeinsam WM-Fußball schauen im alten Eisstadion

Wie bereits zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 (Bild) und zur Europameisterschaft 2016 gibt es wieder „Public Viewing“ zur WM ab 14. Juni im alten Eisstadion im Friedrichspark. Es werden alle Spiele übertragen. Zu den Partien mit deutscher Beteiligung können Tickets direkt an den Vorverkaufskassen am Friedrichspark erworben werden. Für das Auftaktspiel Deutschland gegen Mexiko verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Fußball“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: Prosswitz)