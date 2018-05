Gemeinsame Freizeiten

Anzeige

Wer noch keine Pläne für die Ferien hat, aber Lust, diese mit Gleichaltrigen zu verbringen, hat Auswahl zwischen zahlreichen Freizeiten: Die Evangelische Jugend bietet an Pfingsten und im Sommer Gruppenreisen an. Die Angebote richten sich an junge Leute zwischen sechs und 19 Jahren. „Unsere Werte sind Gemeinschaft, Zusammenhalt, Toleranz und jede Menge Spaß“, sagt Koordinator Achim Lorösch vom Evangelischen Kinder- und Jugendwerk. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche, unabhängig von Nationalität, Konfession und Religion. Finanzielle Zuschüsse sind möglich.

Kinder zwischen sechs und elf Jahren können vom 22. bis 25. Mai an einem Pfingstprojekt mit dem Thema „Die Welt entdecken” in der Jugendkirche teilnehmen. In der Zeit vom 22. bis 26. Mai startet das Action Camp in Schriesheim für zwölf bis 14 Jahre alte Jugendliche. Für Ältere von zehn bis 14 findet im Odenwald eine Ritterfreizeit vom 22. Mai bis 27. Mai statt.

Alle Freizeiten und Angebote wer den von ausgebildeten und ... Alle Freizeiten und Angebote wer den von ausgebildeten und erfahre nen Betreuern organisiert und gestaltet. Weitere Freizeiten unter www.freizeiten.ekjm.de. Anmel dung und Infos: Evangelische Jugend Mannheim, Speckweg 14/ Taunusplatz, 68305 Mannheim,

In Kooperation mit „Adler helfen Menschen” gibt es wieder ein Zeltlager in Friedelsheim/Pfalz vom 28. Juli bis 4. August, sowie in Ludwigshafen am Bodensee eine Hausfreizeit vom 30. Juli bis 8. August für Kinder von zehn bis 13 Jahre. Zwölf- bis 15-Jährige können den Norden Deutschlands vom 18. bis 28. August auf Sylt in einer Hausfreizeit genießen. Die Altersgruppe der 13- bis 16-Jährigen kann zu Zeltfreizeit nach Italien vom 6. bis 18. August. dv