Gemeinsamer Weg zu einem Zusammenleben in Akzeptanz

„Tanzen und die queere Szene hat viel miteinander zu tun, der Drang nach Bewegungsfreiheit verbindet“, erklärte Moderator Holger Edmaier am Mittwochabend im Eintanzhaus. Der Regenbogenempfang der Stadt fand nicht wie sonst mit viel Publikum, sondern mit nur 45 Gästen statt, diejeweils mit Abstand auf der Tribüne saßen. Homosexuelle und Menschen mit Trans-Identität würden oft angefeindet, stellte Edmaier fest. Das sollte seiner Meinung nach dazu führen, dass man gemeinsam dagegen vorgehen und untereinander solidarisch sein müsse.

Dass dies nicht immer der Fall sei, erklärte Stephanie Kuhnen, die einen Vortrag zum Thema „Alte und neue politische Herausforderungen der Community mit Differenz solidarisch umzugehen“ hielt. Demnach werden teilweise sogar von Lesben transsexuelle Frauen als „minderwertiges Geschlecht“ eingeschätzt. Dabei gibt es unter anderem die Einschätzung, dass die Gruppe „falscher Frauen“ Kinder in ihresgleichen verwandeln wolle.

OB Kurz lobt Engagement

Außerdem würden, so Kuhnen, radikale Trans-Aktivistinnen in sozialen Medien lesbische Frauen anfeinden, sie bei Arbeitgebern denunzieren und ihnen sogar mit Gewalt drohen. „Unser Ziel muss sein, einen gemeinsamen Weg zu finden“, erklärt Kuhnen, Autorin des Buches „Lesben raus! Für mehr lesbische Sichtbarkeit“. Dass Solidarität untereinander wichtig sei, belegte Kuhnen mit Beispielen: So würden sich nach einer europaweiten Studie 42 Prozent der Homosexuellen nicht trauen, sich Händehaltend in der Öffentlichkeit zu zeigen. Erst kürzlich habe sie außerdem erlebt, dass eine Passantin bei einer Lesben-Demo gerufen habe „Es gibt keine Lesben und Schwulen! Ihr seid eklig!“. Sie kritisierte auch, dass bei Blutspenden im Hinblick auf die Immunkrankheit AIDS ein „schwuler Körper als unrein gilt. Sein Blut rettet keine Menschenleben, es steht unter Generalverdacht, Menschenleben zu zerstören“. Dabei, und auch in anderen Bereichen werde Entsolidarisierung deutlich.

Oberbürgermeister Peter Kurz erklärte, dass es beim Regenbogenempfang darum ginge, ein Zeichen zu setzen auch als Wertschätzung für alle, die sich in dem Bereich engagieren. Kurz verwies auf das Leitbild der Stadt, ein Zusammenleben in Vielfalt und Akzeptanz anzustreben: „Wir möchten klar Position beziehen gegen alle, die Hass in die Gesellschaft bringen.“ Dass nicht nur geredet werde, sondern auch Taten folgten, zeige die Planung eines „Queeren Zentrums“ in der Stadt. Der Rathauschef sagte, dass Corona auch die Homosexuellenszene getroffen habe: Beispielsweise habe es in Südkorea in einem schwulen Ausgehviertel einem Corona-Ausbruch gegeben.

