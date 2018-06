Gemütliche Fahrt zur Friedrichsbrücke

Anzeige

Video Lokales "Filmschätze retten": Straßenbahnfahrt durch die Breite Straße in den 20er Jahren

Die Bahn fährt erkennbar langsam. Der Kameramann scheint direkt neben dem Fahrer der Straßenbahn zu stehen oder zu sitzen, denn aus seiner Perspektive wird gefilmt. Mal radelt gemütlich ein Fahrradfahrer vor ihm vorbei, schlendert ein Fußgänger über die Straße. Ein Dienstmädchen – an der weißen Schürze erkennbar – zieht ein Kind aber noch zurück.

Pferdefuhrwerke und Autos

In dem Film sieht man zudem, wie sich die Verkehrsmittel in den 1920er Jahren wandeln. Noch dominiert das Fahrrad, man erkennt Lastenräder, sehr viele Handwagen, ein- und mehrspännige Pferdefuhrwerke – aber auch schon einige Autos und ganz wenige Lastkraftwagen. Den Verkehr dort, wo heute der „Kurpfalzkreisel“ ist, regeln zwei Polizisten mit Pickelhaube und einem Winkestab. Beleuchtete Kellen gibt es ja noch lange nicht …

Am Ende führt die Breite Straße, nach dem Krieg offiziell „Kurpfalzstraße“ genannt (aber nie im Volksmund) und ab 1979 Fußgängerzone, auf die Friedrichsbrücke. Die 1845 an dieser Stelle fertiggestellte Kettenbrücke über den Neckar ist das erste innerstädtische Brückenbauwerk. 1891 folgt dann schon ein breiterer Neubau, nun mit Straßenbahngleisen und mit den charakteristischen, geschwungenen Stahl-Fachwerkträgern. Er wird benannt nach dem Badischen Großherzog Friedrich I. Soldaten der Wehrmacht sprengen am 25. März 1945 die Brücke am Ende des Zweiten Weltkriegs. Dennoch überqueren hier amerikanische Soldaten am 28./29. März den Neckar, besetzen von hier aus die Innenstadt. Bis 1950, der Fertigstellung der Kurpfalzbrücke, gibt es nur einen hölzernen Steg.

Info: Film und Dossier unter morgenweb.de/filmschätze

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018