Gen-Schere fordert die Wissenschaft

Anzeige

Zauberwerkzeug für eine schöne neue Gen-Welt oder tückische Büchse der Pandora? Mit revolutionären wie effektiven Möglichkeiten der Genomchirurgie – insbesondere mit der molekularen Schere „CRISPR-Cas 9“, die schnipselnd in Pflanzenzüchtungen, aber auch in genetisch bedingte Krankheiten einzugreifen vermag – setzt sich der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Jörg Hacker, auseinander. Der Biologe will nicht nur medizinische, sondern auch ethische Herausforderungen beleuchten. Zu dem öffentlichen Vortrag der Reihe „Zukunftsdialoge“ lädt die Universitätsmedizin Mannheim am Montag, 5. März, um 17 Uhr in den Klinikum-Hörsaal 1 (Haus 6, Ebene 4 am Theodor-Kutzer-Ufer 1-3) bei freiem Eintritt ein.

Anschließend verleiht der Dekan der Medizin-Fakultät, Sergij Goerdt, dem ehemaligen Leitenden Ministerialrat Hartmut Schrade die Hans-Martini-Medaille (benannt nach dem ehemaligen Sozialbürgermeister) für seine vielfältigen Verdienste – auch beim Aufbau des erfolgreichen „MaReCuM“-Studiengangs nach dem Mannheimer Reformierten Curriculum für Medizin und medizinnahe Berufe. wam