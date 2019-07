Genau die richtigen Themen

Martina Herrdegen ist sehr froh, dass es mit der Arbeit im Gemeinderat jetzt endlich losgeht. Immerhin seien seit der Kommunalwahl schon fast zwei Monate vergangen, so die Konditormeisterin. Für ihre CDU hatte die Neueinsteigerin aus dem Stand die meisten Stimmen geholt. Bei der ersten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag ist Herrdegen in den Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Soziales sowie in den Bildungsausschuss gewählt worden. Damit sei sie fortan genau mit jenen Themen betraut, „die mich motiviert haben, mich politisch zu engagieren“, freut sich die 43-Jährige. sma

