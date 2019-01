Genaue Prüfung notwendig

Hanf-Pflanzen enthalten auch den Stoff Cannabidiol. © dpa

Die Substanz Cannabidiol (CBD) stellt auch die Experten des Regierungspräsidiums (RP) in Karlsruhe, das in Baden-Württemberg als zulassende Behörde für Arznei- und Betäubungsmittel fungiert, vor Fragezeichen.

Nachdem die Verwaltung der Stadt Mannheim in der Frage nach Gewerbezulassungen mit THC-haltigen Stoffen auf das RP verwiesen hatte, ergeben auch konkrete Nachfragen dort in Zusammenhang mit CBD nur unklare Ergebnisse. Anders sieht es beim geregelten Prozedere aus, wenn Gewerbeämter im Zweifel seien, ob es sich bei einzelnen Stoffen, die ein Unternehmer vertreiben wolle, um Arzneimittel und somit erlaubnispflichtige Substanzen handele. Demnach hätten Unternehmer, aber auch die zuständigen Sachbearbeiter von Gewerbeämtern in solchen Fällen die Pflicht, zuständige Stellen beim Regierungspräsidium über das eigene Ansinnen und die entsprechende Sachlage zu unterrichten. „Danach werden dann Proben der Substanzen genommen, anhand deren Analyse über eine Zulassung entschieden werden kann“, so der Pressesprecher im Regierungspräsidium, Uwe Herzel.

Im konkreten Einzelfall des Mannheimer „Greenhaus“ sei das RP nicht unterrichtet worden, „und zwar weder durch das Gewerbeamt, noch durch den Unternehmer“, wie Herzel klarstellt. Um sicher bestimmen zu können, ob der Inhaber Marek Dörzenbach seine CBD-haltigen Produkte veräußern dürfe, sei eine stichhaltige Probenanalyse im dafür zuständigen Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt angezeigt. „Eine solche Prüfung wäre vor allem in Hinblick auf zahllose unterschiedliche Produkte mit diverser Herkunft und verschiedenen THC-Konzentrationen in jedem Fall notwendig, erst danach könnte man im speziellen Fall Genaueres sagen. Nur eines ist klar: Pauschal kann man über Stoffe wie CBD nicht urteilen“, so Herzel. mer

