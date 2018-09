Generalsekretärin als Rednerin

Annegret Kramp-Karrenbauer (Bild) ist die Festrednerin bei der gemeinsamen Feierstunde der CDU-Kreisverbände Mannheim und Ludwigshafen zur Deutschen Einheit am 3. Oktober im Mannheimer Schloss. Das teilte der Mannheimer Kreisverband gestern mit. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Annegret Kramp-Karrenbauer erneut eine hochkarätige Rednerin gewinnen konnten“, sagt Kreischef Nikolas Löbel. Als CDU-Generalsekretärin setze sie auf eine „notwendige Debatte, wie wir unsere Gesellschaft (...) in die Zukunft führen wollen“. Beginn des Festakts ist um 11 Uhr. Anmeldungen an: mareike.damms@cdumannheim.de imo

