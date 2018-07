Genießen, lachen, schunkeln

Anzeige

Generalkonsulin Trimbach stimmte die französische Nationalhymne an. Die deutsche Nationalhymne intonierte die Big Band des Feudenheim Gymnasiums unter Leitung von Gerhard Israel. Im Anschluss daran wippte bei den fetzigen Rhythmen der jungen Musiker nicht nur Schulleiter Rainer Halfar begeistert mit, sondern auch die ersten Tanzpaare wagten sich auf das Pflaster. Elegant und mit viel Schwung drehten Bürgermeister Specht und die französische Generalkonsulin ein um die andere Runde unter dem Beifall zu Zuschauer. Später stieß auch der französische Generalkonsul Nicolas Eybalin aus Stuttgart dazu, der seine letzten Stunden im Amt lieber in Mannheim als im Schwäbischen verbringen wollte. Der katholische Dekan Karl Jung parlierte am Stand des Instituts Français mit seinen französischen Freunden.

„Ich liebe Frankreich und das französische Leben“, schwärmte der Geistliche. Das „Savoir vivre“ der Franzosen genoss auch Weinhändler Dietmar Lege am Stand seiner Kollegen aus der Bourgogne. Für Heiterkeit sorgte der Elsässer Martin Graff, der das Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen auf amüsante Weise persiflierte.

Danach lud die Heidelberger Band „sales gosses“ zum Tanzen ein. Bis in den späten Abend hinein begeisterte die fünfköpfige Truppe – Sylvie Méron-Minuth und Christian Minuth, Heavy Holly, Christin Fritz und Bodo Brandl – mit französischer Rock-, Pop- und Tanzmusik von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart. So war auf dem Toulonplatz allerbeste Partystimmung angesagt.

