Genießen und einfach mal die Seele baumeln lassen

Die Sonne strahlt mit den 148 Morgentourlern um die Wette, als diese in Bad Friedrichshall an Bord der MS Europa gehen. Rund eineinhalb Stunden vorher sind die Ausflügler in Mannheim gestartet, drei Busse haben sie zum Schiffsanleger in die Salzstadt gebracht. Von dort soll in den kommenden Stunden auf der 46 Kilometer langen Strecke das Neckartal erkundet werden. Über Bad Wimpfen, Gundelsheim, Haßmersheim, Neckarzimmern, Mosbach, Obrigheim, Binau, Neckargerach, Zwingenberg bis nach Eberbach geht die Schifffahrt auf der MS Europa, die zur „Weißen Flotte Heidelberg“ gehört. „So eine Schifffahrt hat immer einen ganz besonderen Reiz“, meint Brigitte Stein, die mit ihrem Mann Robert schon mehrere Schifffahrten mit der Morgentour genossen hat. „Man sitzt gemütlich, schaut in die Runde, wird verwöhnt und genießt einfach“, ergänzt Robert Stein. Und der Wallstadter weiß natürlich, dass die heutige Fahrt neckarabwärts geht. „Oder, wie wir Mannheimer sagen, wir fahren den Neckar ,nunner’.“

Das Schiff Die MS Europa ist eines von sieben Schiffen der „Weißen Flotte Heidelberg“. Gebaut wurde das Fahrgastschiff 1969 und ist sowohl auf dem Neckar als auch auf dem Rhein unterwegs. Die MS Europa ist für maximal 500 Personen zugelassen, 41 Meter lang und 7,96 Meter breit. Sie wird von einem Dieselmotor angetrieben und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Mehr Informationen, auch zum Ausflugsprogramm, gibt es unter www.weisse-flotte-heidelberg.de. Karten können auch telefonisch unter 06221/20 181 gebucht werden. pet

Jazz zur Entschleunigung

Nach kurzer Zeit taucht die Silhouette von Bad Wimpfen auf, wenig später ist die erste von insgesamt vier Schleusenanlagen erreicht. „Hier in Gundelsheim wird unser Schiff insgesamt 4,20 Meter abgesenkt“, informiert Alexander Götz, Kapitän und Mitgesellschafter der „Weißen Flotte“, seine Fahrgäste. Die haben mittlerweile auf den gemütlichen Sesseln im Inneren der MS Europa Platz genommen und lassen sich vom freundlichen Bordpersonal das Mittagessen servieren.

Danach wird von den beiden Sonnendecks des Schiffes der Blick auf das romantische Neckartal genossen, das sich in unzähligen Grüntönen von seiner schönsten Seite zeigt. „Hier kann man die Seele baumeln lassen“, schwärmt Ursula Deininger. „Für mich ist es besonders schön, mal diesen Teil des Neckarverlaufs zu sehen“, ergänzt ihr Mann Jürgen. „Jetzt weiß ich, dass die Welt hinter Eberbach nicht zu Ende ist“, sagt der Oftersheimer schmunzelnd.