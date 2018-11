„Genuss-Liaison“ der ganz besonderen Art

3 Fotos ansehen Trocken gereiftes Rindfleisch wartet auf einem Teller. © Rinderspacher

Die zarteste Versuchung dieses Abends ist gleich die erste. In hauchdünne Tranchen aufgeschnitten, schippern die Pastrami-Streifen in einem Holzschiffchen samt Barbecue-Chutney zu den 80 Gästen, die bei der „MM-Kantine“ wissen wollten, was Steak und Bier zu bieten haben, wenn sie sich zum eleganten Rendezvous verabreden.

Zu diesem Anlass hatte „MM“-Projektredakteur Stephan Eisner mit Jürgen David und Ulrich Sander zwei Überzeugungstäter eingeladen, die diese Zusammenkunft schwerlich besser hätten realisieren können. Denn in einem ausverkauften Haus durfte sich ein jeder nicht nur auf 400 Gramm gegrillte Köstlichkeiten, sondern auch auf mehr als einen Liter verkostetes Bier und jede Menge fachkundige Unterhaltung freuen. Ein verführendes Erlebnis, das weit über den Abend hinausreicht.

Nuancen schmecken heraus

Schon in seiner Einleitung hatte Stephan Eisner den Gästen versprochen, dass diese Veranstaltung niemand nüchtern verlassen würde - und meinte damit nicht nur die feilgebotene kulinarische Fülle. Die feinen Streifen des Duroc-Schweins hat man zum kräftig stammwürzigen Pils kaum verzehrt, da räumt Metzgermeister Jürgen David mit dem Segen der Fleischvakumierung gründlich auf. Denn was einst für die Handwerksszene eine kurzfristige Hilfe zu längerer Haltbarkeit qualitätsvoller Produkte gewesen sei, „instrumentalisierten die Supermärkte, um uns mit eingepacktem Fleisch zu überschwemmen“, wie es der Wormser Traditionsmetzger im Gespräch erzählt.

Es sind Worte, mit denen auch Heike Müller aus Mannheim viel anfangen kann. Schon vor ihrem Besuch an diesem Abend war sie bei etlichen „MM“-Genusstouren mit an Bord. Als Frau, die als junges Mädchen höchstens am Sonntag ein Stück Fleisch auf den Teller bekam, lässt sie wissen: „Die Großproduzenten haben die Umwelt, aber auch die Verbraucher zugunsten eines maximalen Profits verkauft.“ Mahnende Gedanken, mit denen man vom Donnersberger Angus-Rind kostet, deren Kälber nicht nur drei Jahre leben, sondern auch die Muttermilch für sich behalten dürfen. Das malzig braune Bock-Bier dazu vermählt die grobe Textur des Fleisches königlich mit dem süßlichen Gerstensaft. Was für ein erhebendes Gefühl!

Mit einem nachsinnenden Lächeln setzen die Gäste ihre Lippen an die Gläser, schmecken achtsam die Nuancen der gehopften Spezialitäten heraus, und bedienen damit einen schwärmerischen Anachronismus im besten Sinne des Wortes. Denn auch der Diplom-Braumeister Ulrich Sander lässt bei seinen Präsentationen keinen Zweifel daran, dass die großen Industriebrauereien es heute vor allem darauf abgesehen hätten „ein Bier zu produzieren, das keinem nicht schmeckt.“ Geschmacksindividualität und der Wille zum mutigen Experiment gingen so zwar verloren, „aber so können sich die Erzeuger sicher sein, dass ihre Endkunden möglichst große Mengen von ihrem Bier trinken können.“ Mit seinen 1200 jährlich produzierten Hektolitern, so lässt es der Winzer-Sohn wissen, erzeuge er in etwa so viel Bier wie die Mannheimer Eichbaum an einem Tag - doch sieht er sich als Avantgardist, der die Regeln des Reinheitsgebots gar nicht umgehen müsse, um sich zu malzigem Neuland aufzuschwingen.

Ein herrliches Beispiel dafür liefert Sanders Imperial Stout, das sich ohne Zweifel als außergewöhnlichstes Erzeugnis des Abends präsentiert. Mit einer Melange aus Kakao- und Kaffeearomen präsentiert es sich nicht nur in finsterer Schwärze, sondern veredelt das irische Herford-Rind auch mit einem kräftigen, aber niemals aggressiven Bouquet. Der Name „Schokolator“ steht diesem Erzeugnis hervorragend zu Gesicht und zeigt, wie Bier schmecken kann, wenn Fachkenntnis und Kreativität aufeinandertreffen.

Den „Sauvignon Blanc unter meinen Bieren“ zeigt Sander mit seinem fruchtigen „Yankee“ daher nicht ohne Stolz - und nicht ohne ebenbürtiges Gegenüber. Denn auch das schottische Hochlandrind bestreut der fachkundige Jürgen David mit einer Mischung aus erlesenem Pfeffer und grobem Salz, um einen wertvollen Tipp nicht schuldig zu bleiben. Denn auch, wenn viele Barbecue-Fans sicherlich keinen Infrarot-Grill zu Hause haben, um ihr Fleisch bei 800 Grad aggressiv anzubraten und es dann perfekt ziehen zu lassen: „Wer auf Geschlecht, Rasse und Haltebedingungen achtet und das Fleisch im Ofen bis zur richtigen Kerntemperatur ziehen lässt, kann sich auf wunderbare Steaks freuen. 56 Grad im Kern sind dabei für mich der Königsweg.“

„Revolution bei der Qualität“

Mit der im Rumfass ausgebauten „Carribean Pearl“ im Glas und dem gereiften Fleisch der galizischen Rubia Gallega im Mund, schließt sich ein Kreis, den Hans Füllbier aus Ilvesheim treffend beschreibt: „Auch, wenn ich als Landwirt, der selbst Rinder gehalten hat, sagen würde, dass ich mich zu diesem Thema äußern kann: Was heute und hier zu Verarbeitung, Qualität und Philosophie von Lebensmitteln gesagt wurde, ist für mich eine Revolution und ein Zeichen, dass es - wenn auch im Kleinen - wieder in die richtige Richtung gehen kann. Wenn sich die Aromen dann noch zu einer solchen Genuss-Liaison wie heute Abend verbinden, kann ich nur sagen: Das ist große Klasse!“

