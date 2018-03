Geografin führt die Geschäfte

Anzeige

Elke Dünnhoff, Jahrgang 1970, gelernte Zierblumengärtnerin und diplomierte Geografin, ist neue Geschäftsführerin des Umweltforums an der Käfertaler Straße. Sie folgt auf den in den Ruhestand ausscheidenden Bernd Oehler, der seit 2014 die Geschäftsstelle des Dachverbands der 15 Mannheimer Umwelt- und Verkehrsvereine betreute. Zusammen mit den drei Vorständen des Forums, Matthias Pitz, Andreas Schöber (beide Grüne) und Roland Weiß (Freie Wähler), stellte Oehler seine Nachfolgerin jetzt der Öffentlichkeit vor.

Dünnhoff, die in Heidelberg lebt und dort auch studierte, arbeitete zuletzt als Projektleiterin im Energiebereich bei der Verbraucherzentrale in Mainz. Zuvor war sie beim Carsharing-Anbieter Stadtmobil tätig und hat am Heidelberger Ifeu-Institut das Klimaschutzkonzept Mannheim 2020 mit erstellt. Zudem ist sie seit Jahren beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Heidelberg und in Fahrgastbeiräten, etwa bei der S-Bahn Rhein-Neckar, ehrenamtlich engagiert.

Ökologische Politikberatung

Die Bandbreite der Themen, in denen Dünnhoff sich gut auskennt, ist damit gut umrissen: öffentlicher Nahverkehr, Radverkehr, erneuerbare Energien, Umwelt- und Klimaschutz. Im Umweltforum, das sich auch als „Think Tank“ für ökologische Politikberatung versteht, will die passionierte Fahrradfahrerin an diesen Themen arbeiten: „Nach zehn Jahren wäre es gut, zum Klimaschutzkonzept eine Bestandsaufnahme zu machen“, regt sie an. Aber auch die Entwicklung des Grünzugs Nord-Ost, die Energiewende und – nicht zuletzt angesichts der hohen Stickoxidbelastung – eine ökologische Verkehrspolitik sind Aufgaben, die die neue Frau im Umweltzentrum jetzt anpacken will. lang