Geologische Reise ins Ruhrgebiet

Anzeige

Eine faszinierende Zeitreise in die Erdgeschichte und zu den Steinkohlen-Lagerstätten im Ruhrgebiet bietet am Mittwoch, 30. Mai, um 18 Uhr, in den Reiss-Engelhorn-Museen Geologe Peter Rothe in seiner naturkundlichen Vortragsreihe. Vor 300 Millionen Jahren entstanden aus Waldmoorsümpfen in einer Küstenregion vor dem Variskischen Gebirge die Vorläufer der Ruhrkohlen. Rothe, bekannt für seine Vorträge in sehr verständlicher Sprache, erläutert, warum ein weiterer Abbau nicht mehr rentabel ist. Er ist emeritierter Professor der Universität Mannheim und Autor mehrerer geologischer Fachbücher. Der Vortrag findet im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C 5 statt. Der Eintritt beträgt drei Euro. pwr