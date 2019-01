Georg Nagler bleibt Rektor

Konstanz an der Spitze der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW): Der bisherige Rektor Georg Nagler (Bild) ist auch der künftige. Der Jurist wurde für eine zweite Amtszeit wiedergewählt, das hat die DHBW gestern mitgeteilt. Sowohl der Senat als auch der Hochschulrat sprachen sich für Nagler aus. Weitere Hochschulgremien müssen die Wahl nun noch absegnen.

Georg Nagler leitet die Duale Hochschule in Mannheim seit Januar 2013. Seine erste sechsjährige Amtszeit ging damit offiziell Ende 2018 zu Ende. Der 60 Jahre alte Jurist aus Regensburg wurde jetzt bis Ende 2024 im Amt bestätigt. Nagler hat in München Jura studiert, er war unter anderem Präsident der Fachhochschule Hof und arbeitete in einer Anwaltskanzlei in München.

Als Rektor will sich Nagler in seiner zweiten Amtszeit besonders um die Zusammenführung der verschiedenen Standorte der DHBW an der Coblitzallee in Neuostheim kümmern, heißt es in der Mitteilung. Dafür soll es dort einen Neubau geben. Zudem bleibe die Ausrichtung des Studienangebots an die „Anforderungen einer modernen Wirtschaft“ zentrale Aufgabe, schreibt die Hochschule. An der DHBW Mannheim lernen rund 6200 Studenten. Sie ist damit der zweitgrößte Standort der landesweit organisierten Hochschule. bro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019