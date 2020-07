Gepäckdieb fällt bei Kontrolle auf

Bei einer Kontrolle durch Bundespolizisten am Hauptbahnhof ist am Samstagabend ein 22-jähriger Marokkaner ohne Aufenthaltsberechtigung eines Diebstahls überführt worden. Laut Mitteilung der Polizei habe er angegeben, aus Belgien eingereist zu sein. Da er sich nicht ausweisen konnte, brachten die Beamten ihn auf die Wache. Dort fanden sie bei der Durchsuchung seines Gepäcks mehrere Damenkleidungsstücke und eine hochwertige Kamera. Auf Nachfrage bei der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen konnte die Eigentümerin ermittelt werden. Sie war zuvor bestohlen worden. Der 22-Jährige erhielt eine Ausreiseaufforderung und eine Anzeige wegen Diebstahls, unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.07.2020