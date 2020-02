Gepflanzt wird noch bis 11. März

Wer einen Baum oder eine Bank für den Bürgerpark in Feudenheim spenden möchte, hat dazu in dieser Saison noch bis Mittwoch, 11. März, die Gelegenheit. Die Grünanlage liegt am Wingertsbuckel zwischen Feudenheim, Rott und Vogelstang. Eine Baumspende, so teilte Pelin Yildiz vom städtischen Umweltdezernat mit, kostet 300 Euro, eine Bankspende 450 Euro. Dem jährlichen Aufruf der Stadt sind seit Begründung des Bürgerparks und des Beginns der Pflanzaktionen im Jahr 1988 viele Mannheimer gefolgt.

Inzwischen stehen in dem weitläufigen Areal 1162 gespendete Bäume sowie über 40 Bänke – und dieses Jahr kommen weitere hinzu. Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) überreicht allen, die einen Baum oder eine Bank spenden, am Samstag, 28. März, ihre Urkunden. An diesem Tag können Spenderinnen und Spender ihre Familie und nahestehende Menschen mitbringen, die Baumpflanzung mit Spaten und Gießkanne symbolisch abschließen oder ihre Bank einweihen.

Klimaschutz als Motiv

Viele Menschen, so Yildiz, nehmen wichtige Lebensereignisse zum Anlass für eine Spende, zum Beispiel einen Geburtstag, die Hochzeit oder die Geburt eines Kindes: „Ob Baum oder Bank, eine Spende drückt Verbundenheit aus – mit einem besonderen Menschen oder einfach mit Mannheim. Für eine Baumspende könne auch der Klimaschutz ein Motiv sein. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020