Geplatzter Traum

Die entscheidende Verbindung von Johann Andreas Traitteur (30. Juli 1752 bis 20. Januar 1825) nach Mannheim ist hier gefragt. Denn eigentlich hatte der Ingenieur, kurfürstlich pfälzischer Administrationsrat und Baudirektor eher etwas mit Heidelberg zu tun. Traitteur war studierter Jurist und Ingenieur, hielt von 1779 bis 1781 Vorlesungen in Geometrie, trat 1785 eine Professur an der Universität Heidelberg an und war 1790/91 sogar deren Rektor. Berühmt wurde Traitteur aber durch seinen risikofreudigen Unternehmergeist in den Bau- und Ingenieurskünsten. So experimentierte er über viele Jahre mit unbemannten Heißluftballons, war Salinenbetreiber und unterbreitete Kurfürst Karl Theodor Pläne zur Begradigung des Rheins bei Germersheim. Seine Pläne zum Bau einer Wasserleitung nach Mannheim wurden nie verwirklicht. Gesucht ist der Ort, von dem aus die Wasserleitung nach Mannheim führen sollte. dir

