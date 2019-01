Gericht sieht „unbestreitbar schädliche Neigungen“

Für den heranwachsenden Angeklagten galt das Jugendstrafrecht. © Mertens

Ousman B. hält seinen Blick nach unten gerichtet, während das Urteil verkündet wird: Drei Jahre Jugendhaft, wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Leistungserschleichung (also Schwarzfahren) und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. „In jedem Land der Erde“, richtet der Vorsitzende Richter Joachim Bock das Wort an B., „werden Sie, wenn Sie nur Ihre Rechte kennen und von Pflichten nichts wissen wollen, nicht willkommen sein.“ Der Gambier war 2015 nach Mannheim gekommen, seitdem ist der inzwischen 20-Jährige immer wieder durch Straftaten aufgefallen. Im Januar 2017 wurde er bereits zu sechs Monaten Jugendhaft verurteilt, die Strafe auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Nun stand er erneut vor Gericht. Zwei Landsleute hatte er an der Neckarwiese im Streit verletzt; einen am Auge durch den Wurf mit einer Flasche, der andere erlitt durch den Schlag mit einer zerbrochenen Flasche eine klaffende Wunde an der Stirn, die bis zum Schädelknochen reichte. Außerdem hatte B., als er zur Personalienfeststellung aufs Revier gebracht werden sollte, in einem Streifenwagen randaliert, herumgespuckt und die Halterung eines Funkgeräts durch Tritte zerstört.

Auch in Haft hielt B. sich nicht an die Regeln. Nachdem er den Schulbesuch verweigert hatte, sollte ihm für einen Tag das TV-Gerät entzogen werden, eine Folge, die ihm bekannt war. Doch auch hier zeigte er sich uneinsichtig, griff den Beamten an, so dass er von mehreren Kollegen zu Boden gebracht werden musste.

Zugute hält ihm das Gericht, dass er die Taten eingeräumt habe, allerdings nur halbherzig. Immer wieder hatte der Gambier während der Verhandlung den Alkohol oder Streitsituationen als Begründungen angeführt. „Nicht die anderen sind schuld, Herr B. – Sie sind schuld“, betonte Bock. „Sie haben die einfachsten Regeln des Zusammenlebens nicht eingehalten. Die gelten überall, sicher auch in Gambia.“

Leichte Besserung

Es lägen bei dem Angeklagten unbestreitbar schädliche Neigungen vor, sagte der Richter. Sowohl die erste Verurteilung auf Bewährung als auch die Zeit in der Untersuchungshaft hätten B. unbeeindruckt gelassen. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und sechs Monate gefordert. „Dass es jetzt weniger sind, hat damit zu tun, dass wir wenigstens ein kleines bisschen Besserung in der letzten Zeit Ihrer Untersuchungshaft feststellen konnten“, so Bock. Eine Jugendstrafe von drei Jahren sei auch im Hinblick auf den Erziehungsgedanken vertretbar und ausreichend. Der Verteidiger hatte zwei Jahre gefordert. Das Urteil sei streng, gerade im Vergleich mit anderen Körperverletzungsdelikten, kritisierte er. Dennoch halte er eine Revision für wenig aussichtsreich.

