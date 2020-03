Gericht weist Klage gegen Stadt ab

Ein in Mannheim lebender Türke ist mit dem Versuch gescheitert, sich im städtischen Melderegister fünf Jahre älter machen zu lassen. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof wies nun eine entsprechende Klage gegen die Stadt ab. In erster Instanz hatte der Mann noch Recht bekommen. Zuvor war er mit seinem Begehren vor der türkischen Justiz erfolgreich, in seinem Pass ist sein Geburtsjahr von 1958 in 1953 geändert worden. Damit hätte er das Rentenalter erreicht, was ihm nach Angaben seines Anwalts vor allem in seinem Geburtsland Vorteile bringt, etwa die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Inwieweit es um versorgungsrechtliche Ansprüche geht, ist unbekannt.

In ihrer Begründung erklären die Mannheimer, sie seien nicht an das Urteil ihrer türkischen Kollegen gebunden. Das Geburtsdatum des Mannes lasse sich von hier aus nicht mit der „für die richterliche Überzeugungsbildung erforderlichen Gewissheit“ feststellen. Die Beweislast liege beim Kläger, daher falle die Entscheidung zu seinen Ungunsten aus. Er habe keinen Anspruch gegen die Stadt, sein Geburtsjahr im Melderegister zu ändern.

Schon einmal zuvor korrigiert

Der Mann stammt aus einem Dorf in Zentralanatolien und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Seine Geburt wurde erst 1959 in der Provinzhauptstadt Kayseri registriert. Weil das genaue Datum nicht feststand, trug man – wie in der Türkei in solchen Fällen üblich – den 1. Januar als Geburtstag ein. Und als Jahr 1956.

1971, kurz bevor die Familie nach Deutschland zog, ließ der Vater das Geburtsjahr in 1958 korrigieren. Warum, ist unbekannt. Der Militärdienst soll nicht der Grund gewesen sein, den hätte der Kläger nach Angaben seines Anwalts wegen zweier verstümmelter Finger ohnehin nicht machen müssen.

In der Verhandlung am 10. März äußerte der Erste Senat zwar große Zweifel, ob das im Mannheimer Melderegister stehende Geburtsjahr 1958 korrekt sei. Vermutlich handele es sich bei dem ursprünglich von den Eltern angegebenen, 1956, um das richtige, so der Vorsitzende Richter Volker Ellenberger. Seinen Vorschlag, sich darauf zu einigen, lehnte der Anwalt des Klägers allerdings ab. Im Falle einer Niederlage werde er mit seinem Mandaten eine – nun mögliche – Revision prüfen, sagte er damals dem „MM“. Am Freitag war der Anwalt nicht zu erreichen. Ein Sprecher der Stadt teilte mit, man könne leider keine Stellungnahme zum Urteil abgeben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020