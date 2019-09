Seine Musik erklingt unter anderem in der Klangoase im Luisenpark – und seine Worte klingen wie Musik in den Ohren von allen, die das Blumepeterfest vorbereiten. „Gerne bin ich wieder mit dabei“, sagt nämlich Komponist Peter Seiler, als er – wie in den Vorjahren – 25 Doppel-CD „Best of KlangOase“, kürzlich erst nachgepresst, für die Tombola des großen Benefizfests des Feuerio zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ am 28. September spendiert.

Seiler wünscht „weiterhin viel Erfolg“ bei der Suche nach Spendern – und er steht damit nicht allein. „Mache ich doch sehr, sehr gerne“, sagt Jazzmusiker Thomas Siffling, als er – auch mit einem herzlichen „und weiter toitoitoi“ – großzügig eine große Tüte für die Tombola abgibt. Darin finden sich sogar über 40 CDs, teils seine neue Scheibe „Flow“ und teils auch von anderen Jazzmusikern, deren Produktionen er betreut. Dazu kommen T-Shirts, Schlüsselbänder und vier Mal zwei Eintrittskarten für den von ihm vor einem Jahr erfolgreich gegründeten Jazzclub „Ella & Louis“.

Ebenso mit aufmunternden Worten versehen ist die Spende, die Bloomaul Ulrich Nieß, der Direktor vom Marchivum, avisiert. Weil das Blumepeterfest am Wasserturm sei, gibt er zur Tombola DVDs „Filmschätze 1-3“ und zehn Kataloge der Ausstellung zur Bundesgartenschau. „Wieder gut getrommelt für eine wichtige Sache“, lobt er die Aktion für das Benefizfest.

Seiner Spende schließt sich der von Helen Heberer geleitete Freundeskreis Marchivum mit zehn Büchern sowie jeweils fünf Postkarten-Sets mit historischen Motiven, CDs, Stofftaschen, Tassen mit Logos und Schlüsselanhängern mit Bleistift an.

Auch ein treuer Blumepeter-Unterstützer ist die Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft, vertreten durch Hafendirektor Roland Hörner. Er ließ vier Kartons zu je sechs Flaschen hochprozentiger „Hafenperle“ beim Feuerio anliefern.

Da wurden aber auch, anonym, drei Tüten mit Geschenkartikeln auf der Rampe abgestellt. Hilfe kommt ebenso aus der Region. Das Technikmuseum Speyer schickte zwei Geschenkkarten für die Technikmuseen Sinsheim und Speyer, das Sea Live Speyer zwei Freikarten, die in allen acht Aquarien gelten, und der Tiergarten Heidelberg drei Freikarten für Kinder und Jugendliche.

Das Maritim Parkhotel um Direktor Bernd Ringer lädt zwei Gewinner der Blumepeter-Tombola zum sonntäglichen Lunchbüfett ein, die „Löwenjäger“ drei Gewinner mit Begleitung zur Prunksitzung am 15. Februar 2020. Attraktiv auch der Gewinn, den die SAP Arena Betriebsgesellschaft zur Verfügung stellt – ein Home-Trikot der Adler 2018/19.

Der letzte Dank heute geht an das Ehepaar Günter und Margit Beier von Blumen Beier für 82 Flaschen Wein für den Weinstand – denn der ist noch nicht so üppig bestückt. Weitere Spender sind also herzlich willkommen! pwr

